18 Garagen im Oranienburger Lindenring aufgebrochen

Odin Tietsche

Oranienburg (MOZ) Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in mehrere Garagen im Oranienburger Lindenring eingebrochen.

Insgesamt 18 aufgebrochene Garagen wurden am Montagmorgen festgestellt. Wann genau die Einbrüche verübt wurden, ist noch unklar. „Da wir noch nicht jeden Garagenbesitzer erreicht haben und auch nicht wissen, was aus welcher Garage entwendet wurde, können wir noch keine Angaben zur Schadenshöhe machen“, so Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Dienstagmorgen auf Nachfrage dieser Zeitung. Kriminaltechniker haben bereits Spuren gesichert, die Kripo hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.