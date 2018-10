Drachenzeit in Ketzin/Havel

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Nach der spektakulären Verbrennung des großen Phönixes am Ketziner Wasserturm im vergangenen Jahr bereiten nun die Initiatorinnen des Garten Eden gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen eine neue Aktion vor. Am heutigen Sonnabend, 3. November, soll ab 15.30 Uhr das große gemeinsame Drachenfliegen auf dem Kikelberg am Wasserturm stattfinden.

In der Havelstadt ist in diesem Jahr Drachenzeit, die bereits im Frühjahr mit dem künstlerischen Gestalten von Drachen ganz verschiedener Art in Paretz begann. Kürzlich bastelten in der Cantina Kinder gemeinsam mit ihren Eltern Drachen. „Das ist eine Superaktion. Wir freuen uns schon darauf“, meinte Sandy Schwallach während Söhnchen Leo dem Drachen noch das Kinn bunt bemalte.

Die Idee zum diesjährigen Projekt hatte Susanne Weber gemeinsam mit den Künstlerinnen Anette Hollmann und Annette Wienen. „Das Thema ist naheliegend“, sagte Anette Hollmann. Phönix und Drachen gehörten in östlichen Mythologien zusammen wie Himmel und Erde. Beide zählten weltweit zu den ältesten Symbolen überhaupt. In einer Vielzahl von Mythen und Märchen begegne uns der Drache in sehr unterschiedlicher Weise, je nach Kulturkreis in der Welt, begründete sie das neue Projekt.

Tom war indessen noch mit dem Malen des Drachengesichts beschäftigt. Die großen Augen strahlten schon, allerdings fehlte noch die Nase. Mama Michelle Fieseler gab dem Sohnemann noch einige Gestaltungstipps. „Das Projekt ist eine tolle Idee“, sagte sie zu den Initiatorinnen. Die hatten alle Bastelmaterialien für die Drachen bereitgestellt und laden nun alle Kinder aus Ketzin/Havel und aus den Orten der näheren und ferneren Umgebung ein, am großen Drachenfliegen am 3. November auf Ketzins höchster Erhebung teilzunehmen.