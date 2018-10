Helferin auf Mitstreitersuche

Marco Marschall

Eberswalde Von Marco Marschall

Elvira Kynast hat kürzlich die bronzene Ehrennadel der Volkssolidarität erhalten. Das zeige, dass ihre ehrenamtliche Arbeit anerkannt wird, sagt die Frau, die die Ortsgruppe der Wohlfahrtsorganisation im Brandenburgischen Viertel betreut. Schon mit 17 war sie Erzieherin im Walzwerkkindergarten.

Wir treffen Elvira Kynast im Brandenburgischen Viertel. Trotz des kalten Wetters wollen wir ein paar Schritte durch ihr früheres Wohngebiet gehen. Als sie 1978 dorthin zog habe es noch keine richtigen Straßen gegeben, keine Busanbindung. „Trotzdem war es schon eine Art Auszeichnung, wenn man vom Betrieb eine Wohnung hier bekommen hat“, sagt sie.

Über 20 Jahre hat sie im Brandenburgischen Viertel gelebt. Seit mehr als zehn Jahren wohnt die heute 70-jährige im zentraler gelegenen Leibnizviertel. Wieder in der Platte. Aber mit schönem Balkon, wie sie berichtet. Den Block in der Lübbenauer Straße, in dem sie früher wohnte, gibt es nicht mehr. Er wurde vor Jahren abgerissen. Und auch die Ortsgruppe der Volkssolidarität Nummer 37 „Brandenburgisches Viertel“ hat selbst keinen Sitz mehr im namensgebenden Wohngebiet. Zur Weihnachtsfeier und zum Frühlingsfest, die jedes Jahr veranstaltet werden, geht es in den Bahnhofstreff Finow. Elvira Kynast, als Gruppenleiterin, organisiert diese Treffen mit.

Doch ihr Engagement geht darüber hinaus. Sie besucht die Geburtstage der Mitglieder und ist Ansprechpartner bei Problemen fast jeder Art. „Neulich habe ich jemandem eine Fußpflegerin vermittelt“, benennt sie ein Beispiel. Wenn ältere Menschen „Essen auf Rädern“ bekommen möchten, erläutert sie ihnen die Hinweise auf den Speiseplan und wie alles funktioniert. Ein paar Mal im Jahr käme das vor. Die Zahl der Ortsgruppenmitglieder ist überschaubar geworden. 13 sind es noch. 95 waren es einst.

Die Mitglieder werden älter, sind weniger mobil. Das liegt am Image der Wohlfahrtsorganisation. „Viele denken, dass das nur was für Senioren ist“, sagt die Eberswalderin. Dabei betreibe die Volkssolidarität auch Kitas. Kynast muss es wissen. Sie selbst war bis zur Rente Erzieherin in der Einrichtung „Melodie“ in Bernau.

Zum Spaziergang durchs Viertel hat sie ein Infoblatt mitgebracht, auf dem die Vorteile einer Mitgliedschaft bei der Volkssolidarität aufgezählt werden. Elvira Kynast ist in der Mitgliederwerbung aktiv. Auch das wird in der Laudatio erwähnt, die bei der Verleihung der bronzenen Ehrennadel am Jahrestag der Volkssolidarität vor einer Woche verlesen wird.

Die Frau, die in Ostende aufwuchs, ist gern Mitglied im Verband. Zum einen weil sie gern hilft, zum anderen weil sie das Gefühl hat, der Volkssolidarität etwas zurückgeben zu wollen. Die Organisation hat ihr Berufsleben mitgeprägt. Nicht immer war Kynast Kita-Erzieherin. Doch mit dieser Tätigkeit beginnt ihre berufliche Laufbahn. Genauer in der Kita des Walzwerks. 1964 bis 1966 Pädagogikstudium in Waldsieversdorf und mit 17 Jahren die jüngste Erzieherin in der Eberswalder Einrichtung. Ein Startalter für Berufsanfänger, das heute kaum mehr denkbar ist. Die Kita im Walzwerk war dabei nur der Beginn einer beruflichen Reise durch die Stadt. In wie vielen Kindergärten sie zu DDR-Zeiten tätig war, kann Elvira Kynast nicht sagen. „Etliche“, meint sie. Kurz vor Wende sollte es dann nochmal, etwas komplett anderes sein. „Ich wollte in die Wirtschaft“, sagt die Erzieherin. Ab 1989 arbeitet sie beim als Produktionsplanerin beim Rohrleitungsbau Finow. Nur etwa zwei Jahre, denn die Zeiten des Umbruchs treffen die Eberswalder Industrie schwer. Bei der ersten Entlassungswelle ist sie noch nicht dabei. Von der dritten wird sie erfasst.

Es folgen Bürolehrgänge und Mitte der 90er-Jahre die Arbeit in der Märchenvilla, damals noch Freizeitzentrum. Nachdem die Stelle dort ausläuft, ist die Begegnungsstätte der Volkssolidarität im Brandenburgischem Viertel 1997 die nächste Station, dann die Einrichtung am Kupferhammer. Unterstützung bei der Arbeit gab es schon damals durch SAM-Stellen und Ehrenamtler. Elke Huhn ist ein Name, den Elvira Kynast hervorhebt.

Sie selbst bleibt ehrenamtlich tätig, auch als 1999 zunächst Schluss ist bei der Volkssolidarität. Es folgen weiterbildende Maßnahmen vom Arbeitsamt bis im Jahre 2004 eine Erzieherin für die Kita der Volkssolidarität in Bernau gesucht wird. So schließt sich der Kreis für die Mutter einer Tochter und Großmutter eines erwachsenen Enkels, die auch künftig für andere da sein will.