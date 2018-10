Fahrer rettet sich aus brennendem Citroen

MOZ

Storkow (MOZ) Flammen auf der Autobahn: Ein Citroen-Fahrer ist am Montag gegen 17.45 Uhr die A 12 Richtung Frankfurt gefahren. Plötzlich schlugen Flammen aus dem Motorraum seines Fahrzeugs.

Daraufhin hielt der Mann nahe der Ausfahrt Storkow an. Er konnte gerade noch persönliche Gegenstände aus dem Wagen entnehmen, bevor dieser völlig in Brand geriet, meldete die Polizeidirektion Ost am Dienstag.

Die alarmierte Feuerwehr löschte das Auto schließlich, was Ersthelfer zuvor nicht geschafft hatten. Alle beteiligten Personen blieben bei dem Unfall unverletzt.

Ein Abschleppunternehmen barg das Fahrzeugwrack. Zwei Stunden später war die Autobahn wieder frei befahrbar. Die Polizeibeamten schätzen den Schaden auf rund 5000 Euro.