Brandenburg will das Polizeigesetz verschärfen

dpa

Potsdam (dpa) Mit einem neuen Polizeigesetz will die Brandenburger Landesregierung künftig härter gegen Terrorverdächtige vorgehen. Danach könnten bei terroristischer Gefahr Verdächtige künftig bis zu vier Wochen in Gewahrsam genommen werden, erläuterte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Dienstag nach dem Kabinettsbeschluss. Zudem sollen für sogenannte Gefährder Aufenthalts- und Kontaktverbote ausgesprochen werden und neben Telefonaten auch ihre Messengerdienste überwacht werden können. Die meisten Maßnahmen müssten von einem Richter angeordnet werden, so der Minister.

„Wir haben nach wie vor eine akute Terrorgefahr in ganz Deutschland, vor allem in den Metropolen wie etwa Berlin, mitten in Brandenburg“, sagte Schröter. Deshalb gelte auch für Brandenburg eine latente Terrorgefahr. „Die Polizei wird mit dem Gesetz, wenn es im Landtag verabschiedet wird, mehr für die Sicherheit der Bürger tun können“, betonte der Minister.

Daneben sieht der Gesetzentwurf zur Aufklärung anderer Straftaten eine Ausweitung der Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen und im Kampf gegen die grenzüberschreitende Kriminalität Polizeikontrollen an allen Durchfahrtsstraßen des Landes („Schleierfahndung“) vor. Diese neuen Möglichkeiten seien trotz sinkender Kriminalitätszahlen zur Verbrechensbekämpfung notwendig, sagte Schröter: „Man schließt keine Krankenversicherung ab, wenn man krank ist, sondern man muss das vorher tun - und genau das wollen wir machen.“

Auf Druck der mitregierenden Linke hatte Schröter den ursprünglichen Gesetzentwurf in einigen Punkten entschärft. So wurden die Möglichkeit von Online-Durchsuchungen bei Verdächtigen und elektronische Fußfesseln für terroristische Gefährder gestrichen.

Die Freiheitsrechte der Bürger seien mit ihrer Partei nicht verhandelbar, sagte die Linke-Landesvorsitzende Anja Mayer zu dem Kompromiss. „Online-Durchsuchung, Schleierfahndung, anlasslose Überwachungen und elektronische Fußfesseln lehnen wir prinzipiell ab“, betonte sie. Die geplante Regelung für Brandenburg betreffe nun nur noch Terrorverdächtige in den Grenzen dessen, was das Bundesverfassungsgericht für zulässig erklärt habe.

„Damit haben wir in der Diskussion ein Verhältnis von Freiheits– und Grundrechten im Zusammenhang mit den veränderten Sicherheitsbedürfnissen hergestellt“, meinte Mayer. Dennoch würden Fraktion und Parteivorstand erneut prüfen, ob in dem Gesetzentwurf der Schutz der Freiheitsrechte ausreichend berücksichtigt worden sei.

Die oppositionelle CDU und die AfD kritisierten das Gesetz dagegen als nicht ausreichend. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Ingo Senftleben, sprach von einem faulen Kompromiss zu Lasten der Sicherheit. „Woidke lässt Brandenburgs Polizisten im Regen stehen und setzt die Sicherheit der Bürger aufs Spiel“, urteilte Senftleben. Auf moderne Mittel zur Verbrechensbekämpfung müssten Polizisten weiter warten. „Der analoge Polizist wird das digitale Verbrechen nicht verhindern können“, meinte Senftleben. Der innenpolitische Sprecher der AFD-Fraktion, Thomas Jung, kritisierte, Brandenburg bleibe mit unzureichenden Maßnahmen wieder hinter anderen Bundesländern zurück.

Der Landesvorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Ricardo Nemitz, appellierte an die Landesregierung, das Gesetz nachzubessern. „In Brandenburg wären die Einwohner mit dem heutigen Entwurf im Vergleich zu anderen Bundesländern nicht auf gleicher Höhe“, sagte er. Nemitz forderte einen Musterentwurf für ein Polizeigesetz für alle Bundesländer.

Das neue Polizeigesetz soll Mitte November im Landtag beraten werden. Zuvor hat ein linkes Bündnis, zu dem auch die Brandenburger Grünen gehören, für den 10. November zu einer Demonstration gegen das Gesetz in Potsdam aufgerufen. Die Gegner fürchten unkontrollierte Eingriffe der Polizei in die Grundrechte der Bürger.