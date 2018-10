Wolfgang Brekeller

Frankfurt (Oder) Keine Frage, Kia kann auch Kombi. Wie anders wäre zu erklären, dass rund 35 Prozent aller Ceed-Verkäufe auf die Version des koreanischen Bestsellers mit ausgebautem Heck entfallen – ein überdurchschnittlich hoher Kombi-Anteil in der Kompaktklasse. Aber bei Kia offenbar noch nicht das Ende der Fahnenstange. Hat schon die neue Ceed Limousine bei zahlreichen Vergleichstests Golf, Astra & Co. hinter sich gelassen, so empfiehlt sich die soeben eingeführte dritte Generation des Ceed Sportswagon bei ersten Testfahrten als aussichtsreicher Anwärter auf die Kombi-Krone seiner Klasse. Nicht nur, weil der Kofferraum des um knapp 10 Zentimeter auf 4,60 Meter verlängerten Koreaners rekordverdächtige 625 Liter schluckt, sondern vor allem auch, weil der Neuling mit seinem kombitypischen Drum und Dran ganz auf der Höhe der Zeit ist. Die Preise beginnen bei 16.990 Euro, sieben Jahre Garantie inbegriffen. Zum Vergleich: Für einen Golf Variant mit nur zwei Jahren Gewährleistung sind mindestens 4000 Euro mehr zu berappen.

Für den kompakten Ceed SW gibt es so ziemlich alles, was sonst Kombis höherer Klassen vorbehalten ist. Ob elektrisch betriebene Heckklappe, dreigeteilt umlegbare Rückbank (40:20:40), doppelter Ladeboden, Fächer für Trennnetze und Gepäckraumrollo, Ordnungssystem auf Schienen – nirgendwo Fehlanzeige. Selbstverständlich lassen sich die Rücksitze samt Kopfstützen bequem per Zughebel vom Kofferraum aus umklappen. Dass dabei eine nicht ganz ebene Ladefläche entsteht, sei Kia angesichts der angenehm niedrigen Ladekante und des riesigen Stauraums von 1694 Litern verziehen. Da hat nur ein Kompakter mehr zu bieten, der Skoda Octavia Combi (1740 Liter). Clever: Zum Öffnen der elektrischen Heckklappe bedarf es beim SW nicht einmal mehr des symbolischen Fußtritts unter die Schürze. Der Träger des Zündschlüssels wird sofort erkannt, wenn er sich dem Heck nähert. Dann gibt es Blinksignale, ehe sich die Klappe öffnet.

Wie das Außendesign bis zur B-Säule, so entspricht auch das Interieur des Kombis weitestgehend dem der Ceed Limousine. Es ist gekennzeichnet von hochwertigem Material in makelloser Verarbeitung, sehr bequemen Sitzen, einem übersichtlichen Cockpit mit freistehendem Touchscreen, an den sich Smartphones andocken lassen. Mit an Bord auch im Kombi zahlreiche Fahrer-Assistenzsysteme. Bereits zur Grundausstattung zählen der Kollisionswarner inklusive autonomer Notbremse, der aktive Spurhalter und der Müdigkeitswarner. Auf Wunsch gibt es darüber hinaus Verkehrszeichenerkennung, Stauassistent, adaptiven Tempomat mit Stop-and-go-Funktion, Parkpilot sowie Querverkehrs- und Totwinkelwarner.

Wie für die Limousine, so stehen auch für den Ceed SW drei Benziner (100, 120, 140 PS) und zwei Diesel (115, 136 PS) zur Wahl. Alle Motoren erfüllen die strenge Abgasnorm Euro

6d-Temp. Da schwinden denn auch Diesel-Bedenken, zumal der stärkere der beiden 1,6-Liter-Selbstzünder auch mit einem siebenstufigen Doppelkupplungsgetriebe angeboten wird. Das ist eine Kombination, die Fahr- und Sparspaß auf den Punkt bringt. Die bis zu 200 km/h schnelle Automatikfuhre gibt sich mit einem Normverbrauch von 4,2 bis 4,3 Litern zufrieden. Der ebenfalls sehr empfehlenswerte, 206 km/h schnelle 1,4-Liter-Turbobenziner ebenfalls mit Doppelkupplung genehmigt sich auf dem Papier 5,5 bis 5,7 Liter. Die Preise des Kombis mit den beiden Top-Motorisierungen bewegen sich allerdings in höheren Regionen – ab 26.590 bzw. 24.690 Euro. Zum Einstiegspreis von 16.990 Euro gibt es den ziemlich trägen 1,4-Liter-Saugbenziner mit 100 PS, der mit 6,1 bis 6,4 Litern Super zudem am meisten Sprit schluckt.

Wem der durchaus sportlich zugeschnittene Ceed SW denn doch noch zu langweilig erscheint, der sollte das Frühjahr abwarten. Dann rollt mit dem Pro Ceedein sogenannter Shooting Brake auf die Straße, eine Art von Kombi-Coupé, wie wir es von Mercedes (CLA) kennen. Mit Kias zweiter Designikone nach der Sportlimousine Stinger dürfte der Kombi-Anteil am Ceed-Absatz locker die 50-Prozent-Marke erreichen.