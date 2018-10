Feierliche Eröffnung des Scheunenwerks

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Die Schlange an Gratulanten wollte nicht abreißen. Noch bevor Diana Bielicke am Dienstag ganz offiziell ihren neuen Salon mit angrenzendem Café im Scheunenviertel – das Ensemble nennt sich Scheunenwerk – eröffnet, lud die 45-jährige Friseurmeisterin am Montag Kunden, Freunde, Bauhelfer und Verwandte zu einer kleinen Feier ein.

„Ich bin froh, es endlich geschafft zu haben“, sagte sie. Glück und Aufregung sowie der Stress der vergangenen Monate entluden sich in Tränen der Rührung und Erleichterung. „Dank des Vertrauens der Stadt Kremmen konnte ich hier als Mieterin meinen Traum verwirklichen“, sagte Bielicke. Unterstützung bekommt sie vor allem von ihrer Familie. Friseur und Café sind zwei unterschiedliche Gewerke mit separaten Eingängen. Ihre Mutter hilft im Café aus, das täglich von 11 bis 17 Uhr geöffnet haben wird. Die Öffnungszeiten des Friseurs bleiben so wie im ehemaligen Salon. Diana Bielicke hat diese Woche einen weiteren Grund zum Feiern: Vor zehn Jahren absolvierte sie ihren Meistertitel in Berlin.