Chor der Havelstadt feiert mit Gästen den Sängerball

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Zum traditionellen Sängerball hatte der Chor der Havelstadt Zehdenick am Sonnabend eingeladen. Es waren nicht nur Angehörige der Chormitglieder eingeladen, sondern jeder, der in gemütlicher Runde feiern wollte. Dazu begrüßte der Chor zahlreiche Gäste. Die Begrüßung der Mitglieder und Gäste übernahm Vorsitzender Karl Kanig. Der Sangesschwester Monika Sikos wurde zu ihrem persönlichen Jubiläum gratuliert, und als Ständchen sangen alle „Happy Birthday“.

Zum Auftakt bot der Chor einige Stücke aus seinem Repertoire dar. „Wir wollten den Gästen zeigen, dass wir in den Proben auch fleißig üben“, so Chorsprecherin Gertraud Lepszy. Stellvertretend für die verhinderte Chorleiterin übernahm Heiner Semle das Dirigieren. Eröffnet wurde das Programm mit dem Lied „Grüße zum Sängerfest“, danach folgte passend zum Abend „Lasst uns alle fröhlich singen“. Wie kann es anders sein, gehörte der Titel „Heut’ ist ein wunderschöner Tag“ dazu. Mit dem Lied „Dans le brouillard gris“ (französisch) „Wenn sich Nebel senkt“ stimmte der Chor auf den Herbst ein. Das bekannte Lied von Reinhard May „Über den Wolken“ folgte und zum Abschluss war ein Kanon mit dem Titel „Singen macht Spaß“. Nach dem offiziellen Teil ging es zum Gemütlichen über. Für die Tanzpausen hatten die Sängerinnen Sketche vorbereitet, die sehr amüsiert haben. Auch die Sangesbrüder Siegfried und Karl trugen zur Unterhaltung mit ihrem Sologesang bei.