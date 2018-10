Velten und Grand-Couronne feiern 50-jährige Partnerschaft

Roland Becker

Velten (MOZ) Veltens Freunde in der Partnerstadt Grand-Couronne haben am Wochenende einmal mehr bewiesen, wie gut es sich mit Franzosen feiern lässt. Und für die Party am vergangenen Sonnabend gab es auch einen triftigen Grund: Die Städtepartnerschaft zwischen Grand-Couronne und Velten wurde 50 Jahre alt. Bezeichnenderweise wurde sie am 7. Oktober 1968, dem Staatsfeiertag der DDR, in der Ofenstadt unterzeichnet.

Der goldene Geburtstag aber konnte nun in der zwischen Paris und Ärmelkanal liegenden Kleinstadt gefeiert werden. 30 Veltener, darunter Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD), wohnten dem Festakt bei, dem sich ein Essen anschloss. „Das Vier-Gänge-Menü dauerte den ganzen Abend über, wie man das von den Franzosen kennt“, erzählte Hübner. Zuvor hatte die Veltenerin Liane Rößner eine Chronik überreicht, in der sie die 50-jährige Freundschaft aufarbeitet.

Bürgermeister Patrice Dupray (Kommunistische Partei) überraschte die Veltener mit einer Ausstellung in der Orangerie von Grand-Couronne, in der die 50 Jahre Revue passierten. „Auch all die Veltener Gastgeschenke waren ausgestellt“, freute sich die Bürgermeisterin. Außerdem hatten Schüler Collagen gefertigt, die ihre ganz persönlichen Blicke auf die Freundschaft mit Velten zeigen.

Am Sonntag standen Ausflüge auf dem Programm. Vormittags wurde ein Textilmuseum besucht, das sich in einer ehemaligen Fabrik im nahen Bolbec befindet. Danach tauchten die Gäste ein in die Geschichte der Seine, an dessen Ufer Grand-Couronne liegt. Das interaktive Museum Muséoseine im benachbarten Städtchen Caudebec-en-Caux macht vertraut mit der Geschichte, der Landschaft und den Bewohnern des Seine-Tals.