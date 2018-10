Lange Nacht der Künste mit mehr Angeboten für Familien

Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Die Lange Nacht der Künste bildet traditionell den letzten Höhepunktim Rheinsberger Kulturkalender. In diesem Jahr ist das Programm etwas entschlackt worden. Die Einnahmen sollen einem besonderen Projekt zu Gute kommen.

Führungen durchs Schloss, Ausstellungen, Theateraufführungen, Konzerte, Instrumente-Basteln für Kinder – die Auswahl ist groß. Zwischen 13 Uhr und Mitternacht finden am Sonnabend, 10. November, insgesamt 34 Veranstaltungen an 17 Orten in der Altstadt statt. „Wir haben versucht, aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre Lehren zu ziehen“, sagt Kulturmanager Dr. Peter Böthig. Es habe sich gezeigt, dass zu viele Veranstaltungen gleichzeitig angeboten worden waren. Daher ist das Programm so angepasst, dass nur noch wenige Angebote parallel stattfinden und die Gäste gemütlich von Ort zu Ort ziehen können.

Zudem sei es den Organisatoren wichtig gewesen, mit der Langen Nacht noch mehr Familien anzusprechen. Daher gibt es wieder ausgewählte Angebote für junge Besucher. So erfahren etwa die Teilnehmer der Kinderführung „Kalte Füße, kalte Ohren – Könige haben auch gefroren“, wie das Schloss gewärmt worden ist, als es noch keine Heizungen gab. Und in der Musikbrennerei können Mädchen und Jungen ihre eigenen Instrumente basteln. Zudem gibt es im Schloss eine Vorführung des Märchens „Prinzessin Nimmersatt“ als Puppentheater. Der Verein „Tanz und Art“ zeigt ein deutsch-arabisches Kindermusiktheater.

Der Verein Stadtgeschichte Rheinsberg nutzt die Lange Nacht, um im Haus der Stadtgeschichte seinen neuen Kalender zu präsentieren. In diesem Jahr werden auf den zwölf Monatsblättern alte Dorfschulen in den Ortsteilen der Stadt präsentiert (RA berichtete). Wer den neuen künstlerischen Leiter der Kammeroper kennenlernen und hören möchte, welche Ziele er sich gesetzt hat, sollte um 18.30 Uhr in der Amtsstube vorbeischauen. Dort stellt sich Georg Quander, der seit Oktober die Geschicke der Oper führt, der Öffentlichkeit vor.

Bereits um 15 Uhr wird eine neue Ausstellung im Tucholskymuseum eröffnet. Unter dem Titel „Zwischen Buchdeckeln und ringsherum“ befasst sich die Exposition mit dem Regionalverlag „Edition Rieger“. Peter Böthig verspricht sich auch viel von der Fotoausstellung in der Remise. Fotografien aus den frühen 1990er-Jahren zeigen, wie verheerend die Altstadt vor der Stadtsanierung aussah. Einzelne Veranstaltungen möchte der Kulturmanager aber eigentlich gar nicht hervorheben. „Es ist die Summe, die es macht.“

Wie in jedem Jahr kommen die Einnahmen der Langen Nacht einem Kulturprojekt in der Prinzenstadt zu Gute. Diesmal gehen sie an das Kurt-Tucholsky-Literaturmuseum. Dort wird 2019 der 50. Stadtschreiber begrüßt. Aus diesem Anlass plant Böthig eine Anthologie der bisherigen Stadtschreiber, die seit 1995 in Rheinsberg waren. Er stellt sich ein Kaleidoskop an Stimmen der Autoren mit Innen- und Außenansichten der Region vor. „Das wird sehr spannend“, so Böthig. Er möchte zum Teil Passagen aus den Stadtschreiberheften verwenden. Die Autoren können aber auch neues Material liefern. Das Buch soll 260 Seiten haben und in einer Auflage von 1 000 Stück erscheinen. Der Arbeitstitel lautet „Hier soll Preußen schön sein“. Er geht auf ein Zitat der zweiten Stadtschreiberin Barbara Köhler zurück, die 1995 in der Prinzenstadt war.

Karten für die Lange Nacht der Künste kosten zwölf, ermäßigt sieben Euro. Zu diesem Preis können alle Veranstaltungen besucht werden. Ab 17 Uhr dürfen Schloss und Tucholskymuseum auch außerhalb der Führungen besichtigt werden. Vorbestellungen werden unter 033931 34940 entgegengenommen. Das komplette Programm gibt es im Internet unter kunstverein-rheinsberg.de/veranstaltungen.