17 355 neue Ziegel für Nicolaikirche

Neues Metall an alten Mauern: Am Dachfirst sind Wölbungen zu erkennen, die durch Kriegseinwirkungen entstanden sind. © Foto: Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Ein Jahr, nachdem das Sturmtief „Xavier“ große Löcher ins Dach der Nicolaikirche gerissen hat, wird nun das gesamte Dach erneuert. Die Dach- und Holzbaufirma Keuf befestigt dafür 17 355 neue Ziegel.

„Das Dach wird jetzt wind- und wetterfest“, versichert Axel Gollasch. So schnell soll kein Regen mehr ins Kirchenschiff tropfen. Die Erinnerung an „Xavier“ hat sich nicht nur bei den Gemeindemitgliedern eingeprägt, die nach einem Wassereinbruch vor einem Jahr zunächst notdürftig mit Planen den Kirchenraum sicherten. Auch die Fachleute denken um. „Hinterm Turm wieder jeder zweite Ziegel geklammert“, sagt Gollasch. Das sei mehr als eigentlich vorgeschrieben. Denn hinterm Turm komme es oft zu Windwirbeln, die Ziegel herunterreißen können.

250 000 Euro muss die Gemeinde für das neue Dach aufbringen. Axel Gollasch will dafür sorgen, dass die Investition Bestand hat. Die neuen Dachrinnen und Fallrohre sind aus Kupfer. „Das hält ewig“, verspricht der Fachmann. Problemtisch sei gewesen, dass zuvor Stahlschrauben zur Befestigung verwendet worden seien. Die setzten Rost an. Jetzt kommen Edelstahlschrauben zum Einsatz. Außerdem werden Dehnungselemente eingebaut. Kupfer werde bei direkter Sonneneinstrahlung im Sommer sehr heiß. Im Vergleich zum Winter komme es dadurch zu einem Temperaturunterschied von fast 100 Grad. Die Ausdehnung von bis zu drei Millimetern pro Meter war zuletzt nicht bedacht worden, dadurch gab es Risse in den Dachrinnen oder Schäden an der Befestigung. Auch die kaputte Bleiabdeckung zwischen Fassade und Dach muss ersetzt werden. Auf die Giebelwand wird außerdem eine zweite Reihe Veltener Klinker gesetzt, um das Dach besser zu schützen.

Am Dachfirst sind auch noch Kriegsschäden zu erkennen. Das Mauerwerk wölbt sich nach außen. In der 1952 wieder aufgebauten Kirche macht sich an vielen Stellen der damals herrschende Materialmangel bemerkbar. Auch der Fassade ist das inzwischen anzusehen. Sie muss ab kommendem Jahr einer umfassenden Sanierung unterzogen werden. „Wir machen das in zwei Schritten, sonst wird es zu teuer“, sagt Pfarrer Friedemann Humburg. Der Gemeindekirchenrat müsse dem Plan noch zustimmen. Insgesamt würden 350 000 Euro fällig. Die außerplanmäßigen Ausgaben muss die Gemeinde zum größten Teil allein aufbringen, Fördermittel gibt es nicht. Nur die Landeskirche und der Kirchenkreis schießen Mittel zu. Wenigstens war die Dachsanierung längerfristig ohnehin geplant. Das Sturmtief hat die Erneuerung lediglich beschleunigt.