Havelwerkstatt siegt bei Essenvergabe

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Die Havelwerkstatt Zehdenick ist der große Gewinner der Ausschreibung zur Essen- und Getränkeversorgung in den Kitas und Schulen der Stadt Zehdenick. Der deutsche Ableger eines französischen Großcaterers, die Sodexo SCS GmbH, sicherte sich ebenfalls Aufträge.

Das Auftragsvolumen beträgt nach Angaben von Vize-Bürgermeister Dirk Wendland bei 2,9 Millionen Euro inklusive der Verlängerungsoption. Ab 1. Januar 2019 gelten die neuen Verträge, die bereits mit den Anbietern in der vergangenen Wochen unterzeichnet wurden.

Diese Verträge haben zunächst eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2020 mit der Option auf Verlängerung um jeweils ein weiteres Jahr bis zu einer Gesamtlaufzeit von maximal vier Jahre für die zu schließenden Versorgungsverträge. Die Kritik, dass aufgrund einer EU-weiten Ausschreibung, kleinere und vor allem regionale Unternehmen benachteiligt würden, wies Wendland zurück. Diese Befürchtung hatte der Leiter der Havelwerkstatt Zehdenick, Albrecht Schütze, in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung geäußert. „Zur Schaffung einer möglichst großen Angebotsauswahl, insbesondere im Hinblick auf kleinere und regionale Anbieter, wurden fünf Lose gebildet“, stellte Wendland dazu klar.

Insgesamt gingen fünf Angebote ein, die sich aber nicht komplett auf alle Lose erstreckten. Die Zentrale Vergabestelle der Stadt Zehdenick prüfte diese nach den vergaberechtlichen Anforderungen auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Darüber hinaus nahm das Fachamt eine inhaltliche Prüfung vor, ob die Vorgaben eingehalten wurden. „Drei Angebote mussten während des Verfahrens gemäß Vergaberecht ausgeschlossen werden. Somit verblieben für die weitere Wertung nur noch zwei Bewerber übrig“, so Wendland. Das Ergebnis des Probeessens fiel denkbar knapp aus. „Beide Bieter lagen hier nur 1,05 Punkte auseinander“, so der Vize-Bürgermeister. Entsprechend der Auswertung anhand von Wertungskriterien inklusive der Punkteverteilung wurden die Zuschläge für die Lose eins bis fünf jeweils an die erstplatzierten Bieter mit den wirtschaftlichsten Angeboten erteilt. Entsprechende Beschlüsse fassten der Hauptausschuss und die Stadtverordnetenversammlung. Wohl keine Rolle spielte bei der Auftragsvergabe, dass Sodexo in den vergangenen Jahren in Lebensmittelskandale verwickelt war. Ende September 2012 hatte das Unternehmen mit Noroviren befallene Tiefkühl-Erdbeeren aus China serviert. Rund 11 000 Kinder erkrankten daraufhin an Erbrechen und Durchfall, davon 3 500 in Brandenburg. Experten waren sich damals aber einig: Das hätte jedem anderen Caterer auch passieren können. „Wir bedanken uns bei den Teilnehmern der Essenkommission für ihre Mitarbeit und ihr Engagement und hoffen weiterhin auf eine, im Interesse der Kinder liegenden, guten Zusammenarbeit. Ziel der Gründung der Essenkommissionen ist es, dass diese über die Vergabeentscheidung hinaus nachhaltig und nutzbringend am Thema in und für ihre Kindereinrichtungen weiterarbeiten“, so Wendland.