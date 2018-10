Legale Wände für Sprayer in Neuruppin

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Der Neuruppiner Kirchplatz samt Haltestellen des ehemaligen Busbahnhofs wird vor 2022 definitiv nicht saniert. Dennoch wird das Areal aktuell aufgewertet – durch Neuruppins erste öffentliche legale Wand, an der sich Sprayer austoben können. Dafür hat die Stadtverwaltung drei Wartehäuschen freigegeben.

Schon seit Längerem bietet das Jugendfreizeitzentrum (JFZ) Graffiti-Workshops an. „Wir hatten bei uns immer wieder Probleme mit Schmierereien“, erklärt Alexander Golling vom JFZ. Seit es in der Einrichtung aber legale Wände und regelmäßige Angebote durch Graffiti-Projekte gebe, sei das stark zurückgegangen. Und so wurde die Idee geboren, das Vorgehen auch auf die Stadt auszudehnen. In der Verwaltung stieß dieser Wunsch, der auch von der Jugendhilfe Nordwestbrandenburg (JNWB) an sie herangetragen wurde, auf offene Ohren. „Der Ort erfüllt schon jetzt mehrere Zwecke“, so Neuruppins Baudezernent Arne Krohn. „Hier warten Menschen auf den Bus, und abends treffen sich hier immer wieder Jugendliche. Nun kommt eine dritte Funktion als Ort für Kunst hinzu“, freut sich Krohn.

Vereinzelt gab es zwar schon an Trafostationen im Neubaugebiet die Möglichkeit, diese legal zu bemalen. Doch das war bislang auf wenige Projekte beschränkt. Das soll bei den Bushäuschen am Kirchplatz anders werden. Denn die dortigen Wände können von den meist jugendlichen Sprayern immer wieder besprüht werden. Koordiniert wird das Ganze vom JFZ. Dort können sich Interessierte auch melden, wenn sie die Wände nutzen wollen. Das Freizeitzentrum trägt die Verantwortung dafür, dass am Ende nicht etwa verfassungsfeindliche Symbole in den Bildern auftauchen. Ansonsten sollen die Jugendlichen die Wände aber selbstständig verwalten, sagt Golling. „Es gibt nur einige Grundregeln. Sie sollen die Fläche ringsum sauber hinterlassen und sich wirklich nur auf die Wände beschränken.“

Von den legalen Flächen wird sich erhofft, dass so die Vandalismusschäden in der Stadt durch Graffiti an Fassaden verringert werden. Auch wenn vermutlich nicht alle Sprayer auf das Angebot umschwenken werden, glaubt Golling, dass die meisten durchaus dankbar für die Möglichkeit sein werden. „Als Jugendlicher wählt man ja doch oft den leichtesten Weg. Und hier können sie in Ruhe und ohne den drohenden Druck der Strafverfolgung arbeiten.“

Sollten die Bushäuschen gut angenommen werden, gibt es auch schon Überlegungen, weitere Flächen zur Verfügung zu stellen. Das wären laut Baudezernent Krohn zum einen bau­gleiche Wartehäuschen wie etwa an der Lindenallee, zum anderen auch Flächen an anderen Orten. Laut Tino Schlüter von der JNWB wäre auch die Tunnel­unterführung an der Westachse geeignet, speziell die Seite mit Fußweg, auf der die ursprünglichen Bilder schon länger übermalt sind.

Zum Start am Montag waren rund zehn Sprayer an den Halte­häuschen aktiv. Gesponsert wurden die Farben, die die Teilnehmer nutzten, vom Jugendfreizeitzentrum. „Wir haben uns gegen 10 Uhr morgens getroffen und dann losgelegt“, berichtet Piko, einer der Sprayer, die ihre Bilder auf die frisch grundierten Wände der Häuschen bringen durften. „Ich wurde vom JFZ eingeladen, hier mitzumachen, nachdem ich dort auch schon an Workshops teilgenommen habe.“