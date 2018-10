Gespenster ziehen durch die Dörfer

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Zu einigen gar schaurig-schönen Halloweenpartys werden Jung und Alt für den morgigen Mittwoch, 31. Oktober, im Bereich des Amtes und Gransee eingeladen.

„Süßes, sonst gibt es Saures!“, heißt es unter anderem in den Stechliner Ortsteilen Neuglobsow und Dagow. Kleine Gespenster, Hexen, Trolle und Monster machen sich um 17 Uhr an der Dagower Wendeschleife zum Spuken durch die Dagowseestraße, Am Dagowsee weiter durch die Stechlinseestraße bis zum Glasmuseum auf. Dort im Innenhof des Museum wollen die kleinen Monster den Abend am Feuer weiter verbringen. Erstmals wird dort das „Gespensterfest“ gefeiert.

Für Bratwurst, Hexentrunk und Stockbrot sorgt der Heimatverein Neuglobsow/Dagow. Schau- und Spuklustige sind „allerhexlichst“ willkommen. Eine Bitte haben die Veranstalter: Es wird nur dort geklingelt, wo sich die Gruppe zuvor angekündigt hat oder eingeladen wurde. Um diesen Abend für die Kinder unvergesslich schaurig-schön zu gestalten, sind süße Spenden, Kürbisse, Ideen und tatkräftige Wichtel sehr willkommen – einfach vorher im Glasmuseum vorbeischauen oder telefonisch melden unter 033082 70202. Federführend für diese Veranstaltung sind Susen Liepner vom Glasmacherhaus und Kerstin Borret vom Heimatverein Neuglobsow. Viele Helfer und Sponsoren sind unterstützend dabei.

Bereits zum fünften Mal eine Halloween-Party feiern die Schulzendorfer für kleine und große „Schreckgesichter“ am Mittwoch ab 16 Uhr im „Mühlenpark“ am Rönnebecker Weg, wie Ortsvorsteher Carsten Dräger informierte. Ab 18 Uhr führt ein Laternen- und Fackelumzug durchs Dorf, ferner stehen Gruselgeschichten mit der grünen Hexe auf dem Programm. Ein Gruselimbiss und Kinderpunsch aus dem Hexenkessel werden kredenzt. Beim traditionellen Kürbiswettbewerb ist Kreativität gefragt: „Bring deinen selbst geschnitzten Kürbis mit und gewinne einen Preis! Der schönste gewinnt!“, rufen die Veranstalter zur Teilnahme auf.

Zu einem „Gruselspektakel“ laden die Pferdesportgemeinschaft und die Gemeinde Großwoltersdorf ein. Ebenfalls ab 16 Uhr soll es an der Feuerwehr des Ortes schaurig zugehen. Worauf können sich die Besucher freuen? Diese Frage beantworten die Organisatoren wie folgt: Reiten für Kinder, Fackelzug durchs Dorf „mit echten Geisterpferden“, Spiele und Rätselspaß, Essen und kostenlose Getränke für alle Kinder, Stockbrot und Hexensuppe sowie Lagerfeuer und Musik.