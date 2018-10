Lions-Club gibt Startschuss für die besinnliche Zeit

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Die Weihnachtszeit nähert sich gerade mit großen Schritten. Die Mitglieder des Lions-Clubs „Effi Briest“ sind schon voll und ganz auf die festlichen Tage eingestellt: Ab diesem Donnerstag, 1. November, kann ihr neuer Weihnachtskalender an etlichen Standorten in Neuruppin gekauft werden. Hinter jedem Türchen verbergen sich wieder Gewinne. Und der Erlös aus dem Verkauf ist für einen guten Zweck gedacht.

165 Preise mit einem Gesamtwert von rund 8 700 Euro erwarten ihre Gewinner. 113 Unternehmen, Vereine und Privatpersonen in und um Neuruppin haben geholfen, den Weihnachtskalender zu bestücken und Preise gespendet. Sechs bis sieben Gewinne verbergen sich hinter jedem der 24 Türchen. Neben den vielen Gutscheinen für Restaurantbesuche können sich die Käufer des Kalenders auch über Kosmetik, Kinobesuche, Paddeltouren, Büchergutscheine, Auto- oder Fensterreinigungen und Erste-Hilfe-Kurse freuen. Darüber hinaus gibt es drei Sportkurse und ein verlängertes Wochenende in einem Ferienhaus an der Ostsee im Wert von 175 Euro.

Die Stadtwerke Neuruppin sponsern – wie schon in den vergangenen Jahren – einen Gutschein für 1 500 Kilowattstunden Ruppinstrom natur im Wert von 445 Euro. Das Restaurant Theos Steakhaus beteiligt sich mit einem Büfett für 20 Personen im Wert von 400 Euro, und der Verein Esta Ruppin spendiert einen Gutschein für das Zirkuszentrum Neuruppin im Wert von 240 Euro. Wer Lust auf Kultur hat, kann sich über die vielen Karten freuen, die die Neuruppiner Kulturkirche in den Gewinnertopf geworfen hat.

Ein Kalender kostet fünf Euro. Das Titelbild hat in diesem Jahr Ricco Schubert gestaltet. Es gibt den Planer ab Donnerstag in der Geschäftsstelle des Ruppiner Anzeigers in der Karl-Marx-Straße 48 in Neuruppin, in den Buchhandlungen der Fontanestadt, im Bürgerbahnhof und in diversen Geschäften und Restaurants. Vier Euro pro Kalender gehen traditionell in ein gemeinnütziges Projekt. 2019 wollen die Lions-Frauen den Verein Jahresringe unterstützen, der bereits seit mehr als 25 Jahren aktiv ist. Dessen Vereinsraum befindet sich im Neuruppiner Haus der Begegnung in der Franz-Künstler-Straße 2. Er soll mit dem Geld, das durch den Weihnachtskalender zusammenkommt, neu möbliert werden.

Bis zum 30. November können insgesamt 2 800 Exemplare gekauft werden. Die Gewinnnummern werden ab dem 1. Dezember täglich im Ruppiner Anzeiger veröffentlicht. Sie können auch im Internet unter www.lionsclub-effi-briest.de nachgelesen werden. Wer die Nummer auf der Rückseite seines Kalenders entdeckt, kann sich sein Geschenk im Modehaus Bruns am Schulplatz abholen.