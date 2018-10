Zwischen Gruseln und Kürbisschnitzen

Brian Kehnscherper

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Während die einen Reformationstag feiern, haben andere den 31. Oktober zum Tag des Gruselns auserkoren: Die amerikanische Halloween-Tradition ist längst nach Deutschland geschwappt. Auch im Ruppiner Land wird es am Dienstag und Mittwoch einige Veranstaltungen geben.

Ein Halloweenfest mit Fackelumzug steht heute ab 18 Uhr in Karwesee auf dem Programm. Im Park wird nach dem Umzug ein Lagerfeuer entzündet. Außerdem gibt es eine Nachtwanderung. Die Fehrbelliner planen ebenfalls für heute eine Veranstaltung: Treffpunkt ist um 18 Uhr an der Grundschule. Von dort aus ziehen die Teilnehmer durch die Stadt zum Sportplatz. Vor Ort sind Überraschungen vorgesehen. Ein Herbstfeuer soll brennen. Je mehr Kinder im Kostüm erscheinen, desto besser.

Die Nietwerderaner stellen ebenfalls ein Fest auf die Beine: Der Laternenumzug zum Bolzplatz setzt sich heute um 18 Uhr am Dorfeingang nahe dem Radweg in Bewegung. Anschließend ist ein gemütliches Beisammensein am Feuer geplant. Die kreativste und gruseligste selbst gebastelte Laterne wird ausgezeichnet.

Die Kränzliner feiern traditionell am Reformationstag ihr Kürbisfest. Beginn der Veranstaltung morgen ist um 15.30 Uhr an der Kirche. Dort gibt es erst eine Andacht. Um 16 Uhr startet das Kinderprogramm. Die Besucher tanzen um die Feuerschale, bevor es um 17.30 Uhr einen Fackelumzug gibt.

Bei so vielen Festen und Feiern sind schöne Fotos garantiert. Der RA will die besten davon veröffentlichen: Wer ein aufsehenerregendes Halloween-Kostüm oder eine Dekoration hat, die einem das Blut in den Adern gefrieren lässt oder einfach nur gut aussieht, kann uns ein Bild davon schicken: einfach bis Freitag, 2. November, per E-Mail an die Adresse lokales@ruppiner-anzeiger.de. Möglich ist auch eine Kontaktaufnahme direkt über die Facebook-Seite des Ruppiner Anzeigers.