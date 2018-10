Wir suchen die schönsten Halloween-Schnappschüsse

Odin Tietsche

Oberhavel (MOZ) Der Oranienburger Generalanzeiger sucht die witzigsten, gruseligsten und schönsten Halloween-Bilder aus Oberhavel.

Ihr habt euch in diesem Jahr eine ganz besonders gruselige Verkleidung zu Halloween zugelegt? Eure Deko lässt den Besuchern das Blut in den Adern gefrieren? Und wer bei euch am 31.10. um Süßes bittet, erlebt den blanken Horror?

DANN SUCHEN WIR EURE BILDER

Schickt uns die tollsten Schnappschüsse von eurer Halloween-Party oder euren Grusel-Kostümen einfach per E-Mail an Lokales@oranienburger-generalanzeiger.de und die tollsten Fotos veröffentlichen wir dann in der Donnerstagsausgabe des Oranienburger Generalanzeigers.

In diesem Sinne: HAPPY HALLOWEEN!