Angler bleiben Pächter

Anke Beißer

Spreenhagen (MOZ) Die gute Nachricht für die Spreenhagener Angler vorab: Die neue Eigentümer des Kiessees in Spreenhagen will am Pachtverhältnis des Gewässers nichts ändern.

Das hat Jürgen Gärtner, Chef der Agrargenossenschaft Berghof Rieplos auf Nachfrage gesagt. Damit nimmt er den Anglern die Sorge, sich künftig nicht mehr um den See kümmern zu können. Gärtner sagte, er habe in der Sache noch nichts unternommen, da es für den landwirtschaftlichen Betrieb vor dem Hintergrund der großen Trockenheit in diesem Jahr wichtigere Themen gibt.

Für die Unruhe unter den Spreenhagener hatte der Eigentümerwechsel landwirtschaftlicher Flächen einschließlich des Kiessees gesorgt. Es habe Gerüchte gegeben, nichts Verbindliches, sagte Michael Schulz, stellvertretender Vorsitzender der Spreenhagener Angler. Sie selbst könnten da auch nicht viel in Erfahrungen bringen, der Pächter ist der Landesanglerverband.

Seit 1958 ist der etwa 1,5 Hektar große Kiessee Angelgewässer. „Wir angeln hier nicht nur, wir kümmern uns um den Besatz und pflegen den See samt Ufer“, sagt Schulz. Dazu gehört das Entfernen von umgestürzten Bäumen sowie von jenen, die die Sicherheit gefährden. Im Frühjahr und im Herbst steht dazu regelmäßig ein Arbeitseinsatz an. „Zuletzt haben wir immer um die 30 Bäume weggeräumt.“

Die Pflege des Kiessees wollen die Angler noch intensivieren. Sie möchten sich um Fördergeld bemühen, um das Domizil zu sanieren. „Der Schlamm müsste heraus geholt werden.“ Dessen Entsorgung ist finanziell sehr aufwendig, da das Material vorm Deponieren auf seine Bestandteile hin untersucht werden muss. Für dieses Vorhaben brauchen wir einen 12-Jahres-Pachvertrag“, weiß Schulz.