Poller-Alarm am Fahrbahnrand

Joachim Eggers

Schöneiche (MOZ) Nicht nur in Schöneiche sind sie weitverbreitet: Poller am Straßenrand. Wo es keinen Gehweg gibt, sollen sie die Grünstreifen schützen. Beim Ausbau der Rehfelder Straße gibt es dagegen jetzt Protest.

In der kleinen Anliegerstraße, sehr abgelegen am Ortsrand in Richtung Grüne Linde, ist gerade viel Bewegung: Der Straßenbau ist in vollem Gange. Zum beschlossenen Programm gehört auch, dass Poller gesetzt werden. Damit soll gesichert werden, dass die Autos in einer Straße, die keinen Gehweg bekommt, nicht in die Entwässerungsmulde neben der Fahrbahn fahren.

Wenn das geschieht, muss die Gemeinde die Mulden öfter neu profilieren, hat mehr Aufwand. Die Poller, sagt Bürgermeister Ralf Steinbrück, dienen mitunter auch dem Schutz der Autofahrer. Vor allem im Winter komme es schon mal vor, dass Autofahrer ihr Fahrzeug ungewollt in eine solche Mulde steuern und nicht mehr herauskommen. Deshalb befürwortet er den Einbau der Pfähle in den neu angelegten Straßen ohne Gehweg.

In der Rehfelder Straße allerdings sind die Anwohner jetzt mit großer Mehrheit anderer Meinung, sagt einer von ihnen, Peter A. Pohle, der als FDP-Ortsvorsitzender und regelmäßiger Besucher der Schöneicher Gremiensitzungen die Kommunalpolitik aus der Nähe verfolgt. Das Hauptargument gegen die Poller ist aus seiner Sicht, dass sie schlecht aussehen würden; außerdem habe in der Ortsrandlage viele Jahre lang alles auch so funktioniert. Pohle sagt auch selbstkritisch, dass die Anwohner spät aufgewacht seien. Denn die Arbeiten sind längst beauftragt und vergeben.

Gleichwohl wurde im Hauptausschuss noch einmal darüber diskutiert, ob nicht auch Sträucher den gleichen Zweck erfüllen könnten. Klaus-Dieter Raddatz vom Bürgerbündnis machte sich dafür stark, den Willen der Anwohner zu respektieren. Die Sträucher-Variante ist für Steinbrück nicht akzeptabel.

So etwas müsste früher bedacht werden, weil dann mehr Platz für Mulde und Bankett benötigt würde. Ein Kompromiss-Vorschlag kam von Henry Drozdzynski (Neues Forum): Man könnte doch die Poller jetzt weglassen und nach einem Jahr überprüfen, wie sich die Sache entwickelt habe. Das findet Pohle „manierlich“. Die Entscheidung fällt nächste Woche in der Gemeindevertretung.

In Erkner gibt es nach Auskunft von Alexander Schütz vom Bauamt keine einheitliche Verfahrensweise in der Frage, ob Poller aufgestellt werden oder nicht. „Das ist immer eine Einzelfallentscheidung.“ So kommt es, dass im Spreeeck in der Fontanestraße die Holzpfosten stehen, um die Ecke in der Herweghstraße dagegen nicht. Gegenüber dem Gymnasium hat die Stadt sie sogar an einer übergeordneten Straße aufgestellt, um den nicht befestigten Gehweg zu schützen.