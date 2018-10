Stadtbibliothekarin lädt zum Bücherherbst

Elina Schwarz

Angermünde (MOZ) Die Buchausleihe in der Stadtbibliothek ist nach wie vor gefragt. In der Einrichtung sind aktuell 412 Leser angemeldet. Die Zahlen bleiben seit Jahren relativ konstant. Zu den Lesern gehören rund 150 bis 180 Schüler der Gustav-Bruhn-Grundschule, wo die Stadtbibliothek eine Außenstelle betreibt.

In diesem Jahr wurden insgesamt 89 Neuanmeldungen registriert. 100 neue Leser sind das Ziel der Bibliothek. Der Altersquerschnitt der Bibliotheksnutzer reicht von den Jüngsten im Vorschulalter, für die Eltern oder Großeltern Bilder- oder Vorlesebücher ausleihen, bis zu den Senioren. Das Angebot umfasst neben Büchern Hörbücher, Hörspiele und Musik-CD vor allem für Kinder und vielfältige Gesellschaftsspiele. Von Kinderbüchern über Sachbücher bis hin zu Krimis ist dort alles zu finden, was das Leseherz begehrt. Auf Spendenbasis werden auch Filme ausgeliehen. Gerade jetzt, wenn die kühle und kuschelige Jahreszeit beginnt, steigt die Nachfrage.

„Falls wir ein gewünschtes Buch nicht vorrätig haben, versuchen wir das nachzubestellen“, erklärt Ingrid Hanf. Die aktuellsten Neuerscheinungen und Titel von Bestsellerlisten werden meist für den Bibliotheksbestand geordert. Da arbeitet die Angermünder Stadtbibliothek mit Prenzlau, Schwedt und Templin zusammen.

In diesem Jahr wurden in Angermünde bisher rund 19000 Bücher ausgeliehen, vorrangig Romane für Erwachsene sowie Kinder- und Jugendbücher. Für kleine Kinder gibt es den sogenannten „Superleser“, der viele der beliebten Kinderserien, zum Beispiel Ninjago, Star Wars oder andere Filme und Serien in Buchform beinhaltet, wodurch die Kleinen mit Spaß an das Lesen herangeführt werden können.

Hörbücher für Erwachsene werden ebenfalls sehr gut angenommen, auch für ältere Menschen, denen das Lesen schon schwer fällt. Bis zu vier Wochen, um das Ausgeliehene wieder zurückzugeben. Die Ausleihe ist unbegrenzt und kostenlos, dafür wird lediglich eine Benutzergebühr von 13 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder pro Jahr erhoben.

Leser können auch die „Uckermark Onleihe“ nutzen. Mit dem gültigen Bibliotheksausweis dürfen sie online auf dem Computer, eBook-Reader oder sonstigen digitalen Endgeräten die gewünschten Bücher lesen. Zusätzlich bietet die Stadtbibliothek Veranstaltungen an.

Dies sind vor allem individuelle Lernzeiten oder Vorlesungen für Kinder, Besuche in der Bibliothek gerade von Vorschulkindern und auch etwas älteren und der bekannte „Kaffeeklatsch“ am Sonntag. Der nächste Klatsch zum Austauschen von Eindrücken gelesener Bücher findet am 25. November um 15 Uhr statt.

(Die Autorin Elina Schwarz ist Schülerin der 11. Klasse im Einstein-Gymnasium und absolvierte ein freiwilliges Praktikum in der MOZ-Lokalredaktion.)