Kräftig anpacken in den Ferien

Ferienspaß in Kienbaum: Lenny (8), Oliver (12), Joanna (7) und Fenja (8, v.l.) haben am Montag mit Antje Wetzel, Jugendkoordinatorin Karin Meinharth und Praktikantin Melissa Schramma (v.l.) gebastelt. © Foto: Anke Beißer

Handarbeit: Tischlerlehrling Alexander Timme hat Max Bendel (18) und Gian-Paul Bezill (16, von links) beim Aufbau eines hölzernen Unterstandes am Jugendclub in Hangelsberg angeleitet. © Foto: Anke Beißer

Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Die Ferienangebote der Grünheider Jugendkoordinatoren können kaum unterschiedlicher sein. Während in Hangelsberg am Jugendclub Muskelkraft für den Aufbau eines Unterstandes gefragt ist, wird in Kienbaum gebastelt.

Wenn sich Jugendliche dieser Tage an ihrem Hangelsberger Domizil am Ende der Großen Waldstraße treffen, geht es ihnen nicht ums gemeinschaftliche „Abhängen“. Das ganze Gegenteil ist der Fall. Sie packen fleißig mit an und helfen den Handwerkern der Tischlerei Busse beim Aufbau eines Unterstandes. Die an ein Carport erinnernde Konstruktion wurde dem Bedarf des Jugendclubs angepasst. Denn es geht darum, den jungen Leuten einen Treffpunkt im Freien zu schaffen, der ausreichend groß ist und ihnen Wetterschutz bietet.

Los gingen die Arbeiten am Montag vergangener Woche. Da wurden die Fundamente für die Stützpfeiler hergestellt. Als die trocken waren, konnte das Skelett montiert werden. „Selbstverständlich packen wir dabei mit an“, sagte Gian-Paul Bezill. Der 16-Jährige hatte sichtlich Spaß, sich als Handwerker auszuprobieren. „Die Gemeinde macht so viel für uns, da wollen wir auch mal was zurückgeben“, erklärte der Hangelsberger.

Sogar am Wochenende haben sie weiter gewerkelt und das Holz gestrichen. Die Jugendlichen freuen sich, nun bald einen Treffpunkt zu haben, den sie außerhalb der Club-Öffnungszeiten nutzen können. Natürlich wollen sie nun ganz besonders darauf achten, dass nichts kaputt gemacht wird. „Das ist ja unsere Arbeit“, sagt Gian-Paul.

Dass es an dem ist, die Erfahrung haben die Jugendkoordinatoren Karin Meinharth und Martin Wiegold schon an anderer Stelle gemacht. Jeden Tag, so erzählt die Mitarbeiterin der Gemeindeverwaltung, tummelte sich bestimmt ein Dutzend junger Leute auf der Skaterbahn in Grünheide. „Von Vandalismus, Verschmutzung und Schmierereien, keine Spur.“

Es sei schön zu sehen, wie engagiert die Jugendlichen sind, wie sie sich einbringen, mit zupacken, wenn es darum geht, ihren Club in Schuss zu halten. „Der Spaß kommt aber nicht zu kurz“, sagt sie. So steht für die Grünheider in dieser Woche noch ein Fifa-Turnier an der Konsole auf dem Programm, die Hangelsberger messen sich am Sonnabend bei Turnieren im Bowling und im Billard.

Etwas anders von der Konstellation her ist die Situation im Kienbaumer Jugendtreff, der jeden Montag, von 15 bis 17.30 Uhr, geöffnet ist. Hier steht dem Nachwuchs eine Vier-Raum-Wohnung in der Puschkinstraße 8 zur Verfügung. Die Besucher sind zwischen 7 und 16 Jahren alt – da sind Basteln, Spielen und Quatschen sehr beliebt.

Am Montag ging es um Herbstdekorationen, die unter Anleitung von Honorarkraft Antje Wetzel und Praktikantin Melissa Schramma fabriziert wurden. Währenddessen haben Karin Meinharth und Regina Schümann, ebenfalls Honorarkraft, Waffeln gebacken und Würstchen gebraten. „Kochen und Backen gehören hier immer mit dazu. Die Kinder helfen sonst auch dabei“, freut sich Regina Schümann über den Zulauf.