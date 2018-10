„Rüdersdorfer Wasser“ im Bürgerzentrum

Uwe Spranger

Rüdersdorf (MOZ) Fotos zum Thema „Rüdersdorfer Wasser“ sind derzeit im Bürgerzentrum Brücke in der Brückenstraße zu sehen. Es handelt sich um die rund 20 Motive des jährlichen Fotowettbewerbs, den das Bürgerzentrum ausgelobt hatte. Als Jury hatten Schüler der siebenten Klassen des Gymnasiums und der Grund- und Oberschule fungiert.

Sie kürten Mathias Genterczewsky zum Sieger. Mit einem Hundeporträt am See traf er den Nerv der meisten Betrachter. Und er konnte noch mit einem weiteren Motiv punkten. Mit einem Detail einer Wasserpfütze belegte er den dritten Platz. Der zweite Rang ging an Thomas Israel mit einem Schwarz-Weiß-Foto vom Steg am Kalksee.

Zur feierlichen Preisverleihung hatte Quartiersmanagerin Stefanie Bombach alle Teilnehmer ins Bürgerzentrum eingeladen. Sie dankte den Hobbyfotografen für ihre Ideen und den Sponsoren für die zur Verfügung gestellten Preise.