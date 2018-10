Recht auf Wolfsjagd soll ins Wahlprogramm

Ines Weber-Rath

Golzow (MOZ) Im kleinen Saal des Gasthauses Wagner haben sich am Wochenende die Freien Demokraten und einige Sympathisanten zu einer Regionalkonferenz getroffen. Sie hat sich den Themenbereichen Jagd, Forst und Landwirtschaft gewidmet.

13 Liberale waren der Einladung der Brandenburgischen FDP-Generalsekretärin Jaqueline Krüger nach Golzow gefolgt. Doch obwohl die thematischen Schwerpunkte dominierten und die Konferenz allen Interessierten offen stehen sollte, kamen fast alle Teilnehmer aus dem Märkisch-Oderländer FDP-Kreisverband. Dessen Mitgliederzahl sei seit der Bundestagswahl gestiegen – auf 82, so der Wriezener Werner Selle.

Für Klaus-Dieter Lehmann war die Veranstaltung in jeder Hinsicht ein „Heimspiel“: Der Golzower ist Jäger und konnte eigene Erfahrungen zum Umgang mit Biber und Wolf beisteuern.

Er gehört zu den Jägern, die Biber schießen, die gemäß der Allgemeinverfügung des Landkreises in bestimmten Gewässerabschnitten dafür frei gegeben worden sind. In seinem Jagdrevier sei das nur im Heyengraben möglich, berichtete Lehmann, der dort erst kürzlich zwei Nager gestreckt hat.

Dass andere Jäger die Biberjagd ablehnen, wie ein Gedo-Mitarbeiter in der Runde beklagte, habe oft wirtschaftliche Gründe, so der Golzower: Man könne in einer mondklaren Nacht nur entweder Wildschweine oder den Biber bejagen. Die meisten Jäger würden sich fürs lukrativere Schwein entscheiden.

Was den Wolf betrifft, so berichtete der Golzower: Am frühen Morgen des Konferenztages sei er mit einer Berlinerin auf Pirsch gewesen. Statt der Rehe, die sonst am Waldrand stünden, hätten beide Wolfsspuren im frisch gepflügten Acker entdeckt.

Der Geschäftsführer des Forums Natur Brandenburg, Gregor Beyer, begründete seine Forderung, Wolf und Biber ins Jagdrecht aufzunehmen. „Die Definition ‚landeskulturell angepasste Wildbestände’ sollte auch für diese geschützten Arten gelten“, so Beyer. Der Vizepräsident des Landesjagdverbandes Ole Niemczik meldete Bedenken wegen möglicher Regresspflichten an.

Für Schäfermeister Knut Kucznik aus Altlandsberg, den Vorsitzenden des Landes-Schafzuchtverbandes, hat die Forderung nach einem 100-prozentigen Schadensersatz nach Wolfsrissen und der Umkehr der Beweispflicht Priorität. Beides soll, ebenso wie die Aufnahme von Biber und Wolf ins Jagdrecht, ins FDP-Wahlprogramm kommen, hieß es.