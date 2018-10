Stadt schreibt Förster-Stelle aus

Steffen Göttmann

Die Stadt Bad Freienwalde schreibt die Stelle eines Leiters für Forst-, Baum und Kommunaldienst aus. Grund ist, dass der Landesbetrieb Forst Brandenburg den Dienstleistungsvertrag zur Bewirtschaftung des Stadtforstes gekündigt hat.

Wieder streicht der Landesbetrieb Forst Brandenburg eine Institution in der Stadt Bad Freienwalde . Nach der Schließung der Lehroberförsterei Anfang 2012 gibt es ab 1. Januar 2019 keinen eigenen Stadtförster mehr. Der Landesbetrieb hat den Dienstleistungsvertrag zur Bewirtschaftung des Stadtforstes gekündigt. Deshalb entschied die Stadtverordnetenversammlung bei ihrer jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit, die Stelle eines Leiters für Forst-, Baum und Kommunaldienst auszuschreiben.

Weil der Stadtwald mit 1200 Hektar Fläche zu klein für einen eigenen Förster ist, sei die Position um weitere Aufgaben erweitert worden, erläuterte Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU). So soll der künftige Chef des Stadtforstes auch die sieben Gemeindearbeiter der Stadt leiten und als Baumgutachter wirken.

Erst ab 3000 Hektar Waldfläche lohne sich laut fachlicher Bewertung durch das Land ein eigener Förster. Die Stadt prüfte, ob diese Größe durch einen Zusammenschluss mit den Waldflächen der Nachbarkommunen möglich sei. So verfüge die Stadt Wriezen nur über 276 Hektar Wald, das Amt Barnim-Oderbruch habe keinen Wirtschaftswald ausgewiesen und das Amt Falkenberg-Höhe ist Mitglied einer Forstbetriebsgemeinschaft mit 100 Eigentümern, die mehr als 400 Hektar Wald bewirtschaftet, die überwiegend aus Kleinstflächen bestehe, erläuterte der Bürgermeister. Auch dies sei daher kein Zukunftsmodell für die Stadt Bad Freienwalde.

Immerhin 250 000 Euro Erlös erwirtschafte die Stadt im Durchschnitt jährlich durch Stadtwald, sagte Bürgermeister Lehmann. Die überwiegenden Einnahmen verzeichne die Stadt durch die Holzernte und den Verkauf. Weitere Einnahmen kommen durch die Jagdpacht und den Verkauf des Wildbrets.

Der Vorschlag der Stadtverwaltung, den Auftrag der Waldbewirtschaftung an eine Firma zu vergeben, lehnten die Stadtverordneten jedoch ab. Deshalb reicherte die Stadt die neu zu schaffende Stelle durch weitere Aufgaben an. Der Bürgermeister geht davon aus, dass dank der Nähe zur Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE) Eberswalde mit dem Studiengang Forstwirtschaft sich geeignete Bewerber finden. Die Zeit drängt, denn Peter Rüffler stehe der Stadt nur noch für eine Übergangszeit von ein bis zwei Monaten zur Verfügung, sagte Rainer Texdorf, Fachbereichsleiter Tiefbau und Stadtentwicklung, gegenüber den Stadtverordneten. Für seinen Arbeitgeber, den Landesforstbetrieb, übernehme er andere Aufgaben, sagte Texdorf. Ob die Stadt die Waldbewirtschaftung nach Vorbild des Landesforstbetriebs übernimmt, stehe noch nicht fest, so der Bürgermeister. Dafür sei die oder der „Neue“ verantwortlich.