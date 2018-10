Bunt wie das Leben

Nasen aus Garnhülsen: Die Teilnehmer an Margitta Gröschkes Kursen haben im vergangenen Jahr für das Schiff „Kaleidoskop“, nach dem die Ausstellung in der Galerie B benannt ist, einen Preis bekommen. © Foto: Gerrit Freitag

Textilkünstler, Bildhauer, Grafiker und Maler stellen sonst in der Galerie B aus. Die Kunstwerke, die noch diese Woche dort zu sehen sind, wurden in 14 Jahren von ganz verschiedenen Teilnehmern kreiert – und zwar in Kursen in den Gronenfelder Werkstätten.

Bunte Tupfen, die wie ein Regenbogen angeordnet sind, viermal dasselbe Schiff mit jeweils kleinen Farbunterschieden, eine Spinne aus Briefmarken geformt – die Materialien und die Entstehungsweisen der Ausstellungsstücke in der Galerie B sind genauso vielfältig wie die Künstler, die hinter der Ausstellung „Kaleidoskop“ stehen.

Manche von ihnen haben Schwierigkeiten, einen Pinsel zu halten; anderen erklärt Margitta Gröschke immer wieder, dass es einen Horizont gibt und keinen weißen Streifen zwischen Himmel und Erde; wieder andere sind gehörlos und können überhaupt nur wenig mit ihren Erklärungen anfangen. „Aber es geht darum, dass sie 45 Minuten von ihrer Arbeit wegkommen und Spaß haben“, sagt die Objektkünstlerin, „sie sollen entspannen und wieder neu aufladen.“

Vor 14 Jahren begann sie, in den Gronenfelder Werkstätten die Kunstkurse anzubieten, „aus Spaß an der Freude“, wie sie sagt. Sie sollen den Menschen mit Behinderung vor allem als Kunsttherapie dienen. Filzstifte und anderes hat sie fast komplett aus den Kursen verbannt, die Teilnehmer üben, mit Pinseln zu malen. „Kann ich nicht“, lautet dann oft die erste Reaktion. Aber am Ende klappt es meist doch – auch wenn dann schon mal ein gelber Schneemann entsteht oder die Straße auf dem Bild Grün ausgemalt wird. Doch genau das gefällt den Besuchern der Galerie B. „Etliche stellen fest, wie fröhlich die Bilder sind“, sagt Margitta Gröschke. Es sei eine Ästhetik zu sehen und jeder Kursteilnehmer habe eine andere Handschrift. Abstraktes mögen die meisten von ihnen nicht besonders. „Die Besucher der Galerie B sind erstaunt, was die Kursteilnehmer unter Anleitung im Stande sind zu erschaffen.“

Das sind neben Bildern auch Kunststücke aus Materialien, die eigentlich für den Müll gedacht sind: Garnhülsen, Teppichwolle, Eiserpappen, Trinkjoghurtfläschchen. Darunter sind auch die „schrägen Vögel“ – aus Knüllpapier, Eierpappen, Stoffresten und das Schiff mit dem Namen „Kaleidoskop“, das im vergangenen Jahr im Rahmen der bundesweiten Ausstellung „Ermutigung“ von Künstlern mit Behinderung ausgezeichnet wurde.

Das sind nur einige von hunderten Kunstwerken, die mit der Zeit in den Kursen entstanden. Viele, um die Gronenfelder Werkstätten je nach Jahreszeit zu dekorieren, einige zum Mitnehmen für die Kursteilnehmer, anderes hing schon in Arztpraxen. Doch der Öffentlichkeit richtig zugänglich gemacht wurde ein kleiner Ausschnitt des Entstandenen erst jetzt durch die Ausstellung.

„Ich bin sehr dankbar, dass ich das machen darf“, sagt Margitta Gröschke, die Design studiert und 30 Jahre unter anderem als Bühnenbildnerin am Theater war. Seit 2006 arbeitet die Rentnerin vor allem mit Metall, Holz, Knochen und Stein.

Heute und am Donnerstag ist die Galerie B von 14 bis 18 Uhr geöffnet und die Ausstellung „Kaleidoskop“ noch zu sehen.