Hacker-Angriff: Infantino rechnet mit Veröffentlichung

dpa-infocom

Zürich (dpa) FIFA-Präsident Gianni Infantino rechnet damit, dass bei einem angeblichen Hacker-Angriff gegen den Fußball-Weltverband auch persönliche Informationen von ihm betroffen gewesen sind.

«Mein Job beinhaltet Diskussion, Dokumente auszutauschen, Entwürfe, Ideen, was auch immer, zu vielen, vielen, vielen, vielen Themen», sagte Infantino der Nachrichtenagentur AP zufolge. «Wenn ich nur in meinem Zimmer bleibe und mit niemanden spreche und nichts machen kann, wie kann ich dann meinen Job ordentlich erledigen?» Auch die «New York Times» berichtete darüber.

Die FIFA war den Berichten zufolge nach eigenen Angaben Ziel einer Hacker-Attacke geworden. Wie der Weltverband in einer Stellungnahme mitteilte, verurteilt sie «alle Versuche, die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten in jeder Organisation durch unrechtmäßige Praktiken zu kompromittieren.» Man sei «besorgt, dass einige Informationen illegal beschafft» worden seien. Über Ausmaße der Attacke auf seine Rechner machte der in Zürich ansässige Verband keine Angaben.

Die FIFA wurde der eigenen Darstellung zufolge von Medien mit internen Informationen konfrontiert. «Auf die Fragen, die wir erhalten haben, haben wir geantwortet», sagte Infantino. Bevor er 2016 zum FIFA-Präsidenten gewählt wurde, war der 48-Jährige als Generalsekretär für die Europäische Fußball-Union UEFA tätig.