Seedamm eine Woche gesperrt

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Neue Hiobsbotschaft für Autofahrer in Neuruppin: Die Seedammbrücke wird von Montag bis Freitag, 12. bis 16. November, für den Verkehr gesperrt. Das teilte der Landesbetrieb Straßenwesen am Dienstag mit. Grund für die Sperrung sind Baumfällarbeiten. Denn mehrere alte Bäume wurden bei den vergangenen Stürmen beschädigt oder sind in einem schlechten Zustand. Der dortige Uferweg ist deshalb bereits seit April gesperrt. Autofahrer müssen während der Sperrung eine Umleitung über Alt Ruppin, Herzberg und Radensleben in Kauf nehmen. Der Gehweg auf der Nordseite bleibt aber frei. Der Bahnverkehr ist nicht betroffen. (kus)