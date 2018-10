MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Die Polizei hat am Dienstag gegen 18.55 Uhr einen Radfahrer in Fürstenwalde angehalten. Die Beamten führten am Konstantin-E.-Ziolkowski-Ring eine verdachtsunabhängige Verkehrs- und Alkoholkontrolle durch.

Dabei wurde festgestellt, dass der Mann (29) aus Fürstenwalde erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Der Test ergab 2,22 Promille. Der Mann wurde daraufhin zum Polizeirevier Fürstenwalde gebracht. Das meldete die Polizeidirektion Ost am Mittwoch.

Da die Person keine Ausweisdokumente mitführte, musste die Identität anhand der Auskunftssysteme der Polizei geklärt werden. Dabei kam heraus, dass die Person bereits mit Haftbefehl gesucht wurde.