MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Diebe machen Beute in Eisenhüttenstadt: Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch die Scheibe einer Apotheke im City-Center eingeworfen und so den Laden betreten.

Anschließend warfen die Täter auch eine Scheibe des daneben liegenden Lottoladens ein. Aus dem Geschäft entwendeten sie eine unbekannte Anzahl an Zigaretten. Das meldete die Polizeidirektion Ost.

Der entstandene Schaden wurde von den Beamten erst einmal auf rund 7000 Euro geschätzt. Ein Kriminaltechniker untersuchte den Tatort. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.