Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Wie aus winzigen Samenkörnchen eine bunte Blumenwiese wird, das wollen die Kinder der Kita Weltentdecker im kommenden Jahr ganz genau beobachten. Den Grundstock haben sie schon jetzt gelegt. Gemeinsam mit Wolfgang Breßler gestalteten sie eine kleine Fläche ihres Gartens von einer Rasen- zu einer Blumenwiese um. Warum das so wichtig ist, erklärte der passionierte Naturfreund den Kleinen anschaulich. Hier sollen verschiedene Blumen und Wildkräuter gedeihen, die vor allem Bienen, aber auch Hummeln, Schmetterlingen und vielen anderen Insekten Nahrung bieten. Wolfgang Breßler engagiert sich seit Langem in der Agendagruppe Umwelt und als Leiter der Kinderguppe Apis für mehr Naturbewusstsein in der Stadt, durch Umweltbildung und durch viele konkrete Aktionen. So schob er auch eine Initiative in der Stadt gegen das Insektensterben an. In Angermünde und den Ortsteilen sollen geeignete Brach- und Rasenflächen in insektenfreundliche Blumenwiesen umgewandelt werden. Bürgermeister Frederik Bewer und der Nabu unterstützen diese Initiative. An der Esso-Tankstelle und an der Blumberger Mühle wurden erste Wildblumenwiesen angelegt. Jetzt macht auch die Kita Weltentdecker des Angermünder Bildungswerkes aktiv mit. Kita-Leiterin Lorien Höft ist von der Idee begeistert. „Wir wollen ja unserem Namen gerecht werden und mit unserem ganzheitlichen Ansatz die Kinder spielerisch die Welt entdecken lassen. Natur und Umwelt spielen eine ganz große Rolle. Die Insektenwiese wird sicher ein spannendes Forschungsgebiet für unsere Kinder werden.“

Wolfgang Breßler erklärte kindgerecht, warum Bienen in der Natur und für uns Menschen unverzichtbar sind, nicht nur, weil sie leckeren Honig produzieren.

Er hofft nun ebenso wie das Weltentdecker-Team, dass es weitere Nachahmer für diese Idee geben wird. Wolfgang Breßler steht mit Rat und Tat zur Seite und gestaltete zudem einen Flyer mit Hintergründen und Anleitung zum Anlegen einer Insektenwiese.