Arbeitsmarkt auch im Herbst stabil

Susan Hasse

Eberswalde (MOZ) Der Arbeitsmarkt im Barnim zeigt auch weiterhin keine Schwäche: „Der Herbstaufschwung geht weiter“, heißt es vonseiten der Agentur für Arbeit. Nach den jüngsten Zahlen liegt die Arbeitslosigkeit im Agenturbezirk (Barnim und Uckermark) bei 7,1 Prozent. Die Quote ging im Oktober um weitere 0,2 Prozentpunkte bzw. um 340 Arbeitslose weiter zurück. „Das ist ein kleiner Rekord“, freut sich Constanze Hildebrandt, Geschäftsführerin Operativ in der Arbeitsagentur Eberswalde. Insgesamt werden in den Geschäftsstellen in der Uckermark und im Barnim derzeit insgesamt 11 242 Arbeitslose statistisch erfasst. 5252 davon sind Langzeitarbeitslose. Allerdings lässt die Dynamik der rückläufigen Arbeitslosenzahlen deutlich nach. Lediglich um 0,1 Prozentpunkte wurde sie etwa in Templin, Schwedt und sogar im boomenden Bernau im Vergleich zum Vormonat abgebaut. Gründe seien der florierende Arbeitsmarkt, aber auch die Tatsache, dass viele Arbeitslose in die Rente gehen.

Weiterhin immens ist die Schere zwischen dem Nordosten und dem Ballungsraum von Berlin: Während Bernau 3,3 Prozent Arbeitslosigkeit verbucht, sind die Quoten in Prenzlau mit 11,3 Prozent und Schwedt mit 10,7 Prozent weiterhin doppelt so hoch wie der Landesdurchschnitt von 5,8 Prozent. In Bernau sind derzeit 865 freie Stellen im Bereich Verkehr und Logistik sowie Technikberufe unbesetzt.

Doch auch die Uckermark meldet für den Monat Oktober historische Tiefstände in Sachen Arbeitslosigkeit. Mit insgesamt 10,5 Prozent für den Landkreis sei die Quote erneut leicht gesunken, die Entwicklung wird allerdings als „eher verhaltend“ beschrieben. Die Arbeitskräftenachfrage gehe im Norden derzeit zurück, so Martina Schneider vom Jobcenter Uckermark. So hätte beispielsweise das Eldorado in Templin seine Saison beendet und auch im Bereich Gastronomie gehe die Nachfrage nach Personal wegen der anstehenden Winterpause zurück.

Für die kommenden Monate erwartet die Agentur für Arbeit keine Trendumkehr. Die Zahlen werden weiter niedrig bleiben. Um die Zahl der Arbeitslosen weiter zu reduzieren, setzt die Arbeitsagentur auf Qualifizierung. „Wir fördern Umschulungen und Weiterbildung, so Hildebrand. Dafür stünden ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung. Insgesamt wurden in diesem Jahr 5544 freie Stellen gemeldet. Der Fachkräftemangel habe viele Branchen erfasst. Überall würden etwa Lehrer und Pflegekräfte gesucht.