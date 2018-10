Spuk rund um die Waldstadt

Eberswalde: Im Studentenclub in der Schicklerstraße wird Halloween Dienstag in den Reformationstag hineingefeiert. © Foto: Marco Marschall

Spechthausen: Die Monster sind los! Im kleinen Eberswalder Ortsteil Spechthausen haben sie sich am Mittwoch an der Feuerwehr versammelt und starten von dort zum Halloween-Umzug Richtung Waldsportanlage. © Foto: Torsten Stapel

Tornow: Mama, warum hast du so rote Augen? Zur Halloween-Party bei der Feuerwehr hat sich Nadine Meier in Sachen Grusel-Make-up ziemlich ins Zeug gelegt. Sohn Benno (3) geht als Teufel. © Foto: Marco Marschall

Finowfurt: Ein kleiner Sensenmann lässt sich am Luftfahrtmuseum mit zwei unheimlichen Gestalten fotografieren. Mehr als 1500 Besucher und etliche Komparsen zieht es am Mittwoch zur Halloween-Party der Kunst-, Kultur und Sportstiftung der Gemeinde Schorfheide. © Foto: Marco Marschall

Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Viele große und kleine Geister waren an den vergangenen zwei Tagen in und rund um Eberswalde unterwegs. Und auch das Wetter trug dazu bei, dass es zwischendurch richtig gespenstisch wurde.

Dienstagabend im Familiengarten: Etwas unheimlich ragt der Eberkran in der Dunkelheit über das Gelände. An mehreren Plätzen vor der Freilichtbühne lodern die Feuer. Auf und vor der Bühne ist der Teufel los. Hunderte von Kindern sind mit ihren Eltern gekommen, um bei der großen Halloween-Party mit BB Radio dabei zu sein. Mütter und Väter haben zu tun, ihre verkleideten Sprösslinge im Tumult nicht aus dem Blick zu verlieren. Ab und an gibt es Durchsagen, weil jemand sein Kind vermisst. Sie finden sich schnell wieder an.

Moderatorin Clara Himmel verspricht allen, dass sie an diesem Abend länger aufbleiben dürfen, versorgt die kleinen Hexen, Gespenster und Skelette mit Süßigkeiten und kündigt später den Kinderliedersänger Herr H. an. Für ganz Mutige gibt es gruselige Wanderungen bei Dunkelheit übers Areal.

Ungemütlich und gespenstisch wird es, als der Wind heftiger weht. Es beginnt zu regnen. Aufgrund dieser Mischung droht in Tornow sogar der geplante Fackelumzug durchs Dorf ins Wasser zu fallen. Mit etwas Verspätung machen sich die Bewohner, eskortiert von der Feuerwehr, dann aber doch noch auf. Dorfclub und Feuerwehr richten die Halloween-Party am Gerätehaus aus, bei der die Gäste auch den am schönsten verzierten Kürbis prämieren. Die Wahl fällt in diesem Jahr auf ein zur Katze umgestaltetes Gemüse.

Derweil wird es im Studentenclub Eberswalde immer voller. Der folgende in Brandenburg freie Reformationstag scheint eine willkommene Gelegenheit, die Nacht davor ausgiebig zu feiern. Ein DJ legt auf. Einige sind kostümiert gekommen und dürfen weniger Eintritt zahlen.

Dem Brauch nach wird Halloween eigentlich in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November gefeiert. In Spechthausen und Finowfurt haben sich die Organisatoren der Gruselpartys ans Datum gehalten. Das Interesse der Besucher ist in beiden Orten groß.