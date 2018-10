Kleine und große Geister auf Tour

Mit Pinsel und Farbe: An der Schminkstation hatte das Wobag-Team um Juliane Eisenblätter reichlich zu tun. © Foto: Oliver Voigt

Experimente: In Frankensteins Labor durfte der Nachwuchs kleine Zaubertränke brauen. Unterstützt wurden die Mädchen und Jungen dabei vom Team des Schwedter Külz-Klubs. © Foto: Oliver Voigt

Oliver Voigt

Schwedt (MOZ) Die einen halten ziemlich wenig davon, andere feiern es mit wachsender Begeisterung: Halloween. So auch im Schwedter Mehrgenerationenhaus, wo sich die Besucher auf einen besonderen Gruselnachmittag einstellen konnten.

Die Wohnungsbaugenossenschaft Schwedt (Wobag) hielt an ihrer Tradition fest und bot am Mittwoch erneut im Mehrgenerationenhaus spannende Aktionen, um die Besucher das Fürchten zu lehren. Spiderman, Horrorclowns, Harry Potter, Fledermäuse, Knochengerippe und Dracula sind erschienen. Aus der kleinen Hexenküche wurde Kaffee und Kuchen gereicht, in Frankensteins Labor konnte mit Unterstützung des Külz-Klubs allerlei Gebräu gezaubert werden.

Mit Schwarzlicht und UV-Farben ließen sich in der „Kammer des Schreckens“ Schriftzüge auf den Wänden entziffern, die zum Ausgang führten. Im Keller war beim Kürbisschnitzen Kreativität gefragt. Eng wurde es im Saal, als das Theater Stolperdraht sehr bildhaft Gruselgeschichten erzählte. Da saß der eine oder andere kleine Geist schon etwas ängstlich auf Mamas Schoß. Am Ende strahlten aber alle zufrieden und tobten ausgelassen umher.

Während sich doch viele Besucher mehr oder weniger lange vor Halloween in Sachen Verkleidung schon einiges einfallen ließen, konnten sich jene ohne Kostüm zumindest ein „neues“ Gesicht am Schminkstand der Wobag zaubern lassen. Zu fortgeschrittener Stunde präsentierte die Gruppe Feyerfoolk aus Flemsdorf unter großem Applaus ihre schaurige Feuershow.

Auf dem Heimweg nutzten viele Kinder noch die Gunst der Stunde und klingelten an der ein oder anderen Tür. „Gebt uns Süßes, sonst gibt‘s Saures.“ Viele gaben mit einem Lächeln, andere mit verkniffenen Lippen. Aber alle gaben letztlich natürlich gern und von Herzen.