Der Barnim in 13 Motiven

Julia Lehmann

Eberswalde (MOZ) Wieder pünktlich zum Weltspartag hat die Sparkasse Barnim ihren Kalender herausgegeben. Vorstandsvorsitzender Uwe Riediger hatte für die Veröffentlichung am Dienstagmorgen in das Sparkassenforum gebeten. Hinter dem Titel „Unser Barnim – Erinnerungen treffen auf Gegenwart“ verbergen sich 13 Motive aus dem Landkreis, eingesendet von Hobbyfotografen aus der Region. Dennoch sind die Anforderungen nicht zu verachten. Perspektive, Motiv und Technik sind nur einige der Kriterien, auf die die Jury achtet.

Mit einem Euro ist der Sparkassen-Kalender noch dazu ein Schnäppchen. Besonders an der Aktion ist aber, dass sich dahinter eine Spendenaktion verbirgt. 50 Cent pro verkauftem Kalender gehen an das Hospiz des Evangelischen Vereins „Auf dem Drachenkopf“. Darüber hinaus haben die Sparkassen-Teilmärkte mit ihren unterschiedlichen Geschäftsstellen je einen Spenden-empfänger bestimmt, dem die jeweils anderen 50 Cent zugute kommen sollen.

Beim Teilmarkt Nord sollen ebenfalls je 50 Cent pro verkauftem Kalender an die Johanniter gGmbH für Reformpädagogik gehen. Der Sportverein Blau/Weiß Ladeburg erhält je 50 Cent von den im Teilmarkt Süd verkauften Exemplaren, der Tierschutzverein Niederbarnim alle im Teilmarkt West. Die 10 000 gedruckten Kalender können in den Filialen im Barnim erworben werden.

Die Aktion bringt aber auch immer Gewinner unter den Fotografen mit. Jeder, dessen Foto es in den Kalender schafft, erhält 150 Euro. Das Titelfoto, das Liepe am Finowkanal zeigt, erhält sogar 300 Euro. Felix Schwendicke etwa räumte gleich zwei Mal ab. Sein Foto, das das Motiv für den Februar geworden ist, zeigt den am Ufer eingefrorenen Werbellinsee von Altenhof aus.

Einige von den Fotografen sind ins Sparkassen-Forum gekommen, um von ihren Bildern zu berichten. Uwe Berger musste für sein Foto eines Hochsitzes im Eberswalder Stadtwald auf das richtige Licht warten. Ebenso ging es Rahel Herden, die das Biorama in Joachimsthal ablichtete.

Neben den Fotografen wurde auch July Krolik aus Bernau geehrt. Als Teilnehmerin des Kinder-Mal-Wettbewerbs „Male dein Sparschwein“ hat sie für ihre Zeichnung nicht nur den Gutschein fürs Eberswalder Fitolino abgeräumt, sondern dazu noch 500 Euro für den Förderverein der Grundschule an der Hasenheide.