Die Sorge bleibt - verzweifelt Azubis gesucht

Nina Jeglinski

Frankfurt (Oder) (MOZ) Eigentlich könnten Arbeitgeber und Behörden zufrieden sein, für Oktober wird in Berlin und Brandenburg die niedrigste Arbeitslosenzahl seit der Deutschen Einheit gemeldet. Doch der Ausbildungsmarkt bereitet anhaltend Sorgen.

Das anhaltende Wirtschaftswachstum erzeugt eine starke Nachfrage nach Arbeitskräften und die Beschäftigung steigt in der Region kontinuierlich. Die aktuellen Zahlen des Arbeitsmarktes in der Region belegen dies. Jedoch gibt es auch eine Schattenseite: Die Betriebe finden immer weniger geeignete Mitarbeiter und Auszubildende.

Berlin weist derzeit das stärkste Beschäftigungswachstum aller Bundesländer aus. Innerhalb von vier Jahren ist dort die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um mehr als 200 000 gestiegen. Davon profitieren auch Menschen, die es früher eher schwer hatten. Zum Beispiel gäbe es deutliche Rückgänge bei Langzeitarbeitslosen und älteren Erwerbslosen.

Ein anderes Bild bietet der Ausbildungsmarkt. Immer mehr Betriebe klagen über fehlende Bewerber, zum einen hätten viele Jugendliche und junge Menschen die falschen Vorstellungen über den Beruf, für den sie ausgebildet werden, zum anderen gäbe es erhebliche Bildungslücken sowie fehlenden Wohnmöglichkeiten. „83 Prozent derjenigen, die ihre Ausbildung abbrechen, haben falsche Berufsvorstellungen gehabt“, sagte Jörg Nolte, Geschäftsführer Wirtschaft und Politik der Industrie- und Handwerkskammer Berlin.

Berlin und der Speckgürtel gelten derzeit zwar als die dynamischsten Regionen in Deutschland, doch böte vor allem die Großstadt vielen Menschen mit geringem Bildungsstand Beschäftigungsmöglichkeiten, für die keine oder nur geringe Qualifikationen notwendig sind.

Doch es sei „die Aufgabe aller“, so Christian Hoßbach, Vorsitzender des DGB Berlin-Brandenburg, möglichst alle Jugendlichen zu qualifizieren. Das müsse in der Schule und im Elternhaus anfangen, dort müssten die Vorteile der dualen Ausbildung erklärt werden und den Schülern die verschiedenen beruflichen Wege aufgezeigt werden.

In Berlin meldeten sich zwischen Oktober 2017 und September 2018 in den Standorten der Jugendberufsagentur und in den Arbeitsagenturen 22 082 Jugendliche, um einen Ausbildungsplatz zu finden. Das waren 1266 Bewerber mehr als im letzten Jahr. Die Zahl der gemeldeten betrieblichen Ausbildungsstellen stieg um 978 Stellen auf 15 829. Ende September waren 3445 Bewerber noch ohne Ausbildungsplatz, 1097 mehr als vor einem Jahr. 1711 betriebliche Ausbildungsstellen waren noch unbesetzt. Das waren 514 mehr als im September 2017.

Bei den Brandenburger Arbeitsagenturen und Jugendberufsagenturen meldeten sich in den letzten zwölf Monaten 14 669 Jugendliche, um einen Ausbildung zu beginnen. Das waren 148 Bewerber mehr als 2017. Die Zahl der gemeldeten betrieblichen Ausbildungsstellen ging um 28 Stellen auf 13 828 zurück. Ende September gab es 1192 unversorgte Bewerber, 23 mehr als im Vorjahr. Gleichzeitig waren 1865 betriebliche Ausbildungsstellen noch unbesetzt, das waren 176 mehr als im September letzten Jahres, Tendenz steigend.

Auch Kristin Zieseler hat lange suchen müssen, um den für sie passenden Ausbildungsplatz zu finden. Die 29 Jahre alte Berlinerin macht eine Ausbildung als Kauffrau für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen (KKEP). Bei der Logistikfirma PIN Mail AG Berlin ist sie im dritten Ausbildungsjahr. „Nach der Schule hatte ich kaum einen Plan, habe eine Ausbildung als Bürokauffrau begonnen, aber nicht beendet“, sagt sie. Nach mehreren Stationen hat sie dann als Briefzustellerin begonnen. „Ich habe nach einem Unternehmen gesucht, der mir eine langfristige Perspektive gibt“, sagt die junge Frau. Die PIN AG bildet seit zehn Jahren aus und betont, neben einem Tarifvertrag erhalten die Auszubildenden auch eine von der IHK zertifizierte Ausbildung.

Das hat auch den 19 Jahre alten Maurice Kreissle überzeugt. „Meine Eltern arbeiten beide bei der Post, deshalb wollte ich das auch machen“, sagt der junge Mann aus Marlow an der Havel. Er sei kein Typ, der nur im Büro sitzt. „Es macht mir Spaß, bei Wind und Wetter draußen zu sein, alleine meinen Job zu machen, ohne dass mir dabei ständig einer auf die Finger schaut.“

Ein Drittel der Azubis in Berlin und Brandenburg hat weniger Spaß an der Lehre und bricht ab, in Berlin liegt die Quote aktuell bei 33,6 Prozent, in Brandenburg bei 30,5 Prozent, bundesweit beenden 25,7 Prozent der Lehrlinge ihre Ausbildung vorzeitig. „Diese Zahlen sind deutlich zu hoch, in diesem Bereich gibt es erheblichen Handlungsbedarf“, sagt Bernd Beckling.

Ob eine Mindestausbildungsvergütung oder Wohnheime für Auszubildende diese Probleme lösen würden, ist unklar. Die Unternehmen, egal, ob Großkonzern oder Kleinbetrieb, müssten ihren Azubis stärker individualisierte Konzepte anbieten, um die jungen Leute auszubilden und dauerhaft als Fachkräfte zu halten. „Etliche Branchen wachen jetzt auf und gehen stärker auf die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter ein“, sagt Christian Amsinck, Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg.