Bürgermeister zieht Hauptgewinn

Oliver Voigt

Schwedt (MOZ) Schwedts Bürgermeister Jürgen Polzehl (links) zieht im Beisein der Inhaberfamilie Rehfeld die Gewinner bei der Hauptverlosung anlässlich des Gewinnspiels zum 40-jährigen Bestehen des Schwedter Juweliergeschäfts. Der Stimmenimitator und Alleinunterhalter Christian Korten verlas im Anschluss die Losnummern der glücklichen Gewinner, die in den kommenden Tagen informiert werden. Neben der Hauptverlosung wurden 23 weitere Kleingewinne gezogen. Zahlreiche Freunde, Kunden und Geschäftspartner kamen am Dienstag zum Gratulieren zur Feierstunde ins Uhren- und Juweliergeschäft in der Berliner Straße. Einige halten der Familie Rehfeld seit der Eröffnung 1978 die Treue.