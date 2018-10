Gruselspaß für die ganze Familie

Zur Sicherheit: Robin Taege und Niklas Koch (r.) stehen am alten Sportplatz in Frankenfelde bereit. © Foto: Anett Zimmermann

Alles selbstgemacht: Die Harnekoper Kreativ-Klucken posieren in der extra eingerichteten Foto-Ecke in der Baracke. Für die Spinnennetze in den Fenstern verwendeten sie Müllsäcke. © Foto: Anett Zimmermann

Bastelspaß für Kinder: Mädchen und Jungen aus Flüchtlingsfamilien stellten in der Gemeinschaftsunterkunft Bliesdorf unter anderem Masken aus Pappmaschee her. © Foto: Kerstin Rex

Kindergeburtstag: Charlotte Klocke (Mitte) feierte im Schlosspark von Bad Freienwalde Geburtstag und Halloween mit Freuden und der Familie, darunter Großmutter Roswitha Pegel (hinten links). Danach gab es „Hexenkessel“ und „Würmer“ in einer Gaststätte. Wer wollte, konnte am Mittwochnachmittag noch mit den NaturFreunden auf eine besondere Halloween-Wanderung gehen. © Foto: Steffen Göttmann

Anett Zimmermann und Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Halloween – das wird in diesen Tagen vielerorts gefeiert. Auch in Bad Freienwalde und Umgebung.

„Mir gefällt es sehr gut hier, ich werde heute sieben“, sagte Charlotte Klocke. Den Kindergeburtstag mit sechs Freundinnen und Freunden krönte sie am Dienstagabend mit einem Besuch im Bad Freienwalder Schlosspark, den die Mitarbeiter des Jugend-, Kultur-, Bildungs- und Bürgerzentrum „OFFI“ in einen Gruselpark verwandelt hatten. „Wir haben sehr viel Spaß“, freute sich Roswitha Pegel, Großmutter des Geburtstagskindes und ebenso phantasievoll kostümiert wie die Enkelin und die Geburtstagsrunde. „Kompliment an das OFFI“, lobte sie. Die Mitarbeiter hätten sich große Mühe gegeben und viele Ideen umgesetzt.

Auch Familie Rüsterer aus der Kurstadt tastete sich durch den dunklen Schlosspark „Es hat Spaß gemacht“, so das Urteil. Als Skelett und Vampirin begaben sich Paula und Mia (beide 12) in den Schlosspark. „Wir fanden es gut, manchmal war es schon ein bisschen gruselig“, sagten sie. Dafür hatten die Mitarbeiter des OFFI gesorgt. Sie hatten sieben Stationen aufgebaut, wo wild kostümierte Gestalten wahrsagten oder auch zur Lichtmalerei, zum Insekten-Dart, zum Puppentheater und zur Mutprobe einluden. Ein wilder Geselle bot „Finger“ zum Verkosten an, die sich als Pommes frites entpuppten. Der Weg zwischen den Stationen war markiert mit roten Grableuchten, von den Bäumen hingen Skelette und Gespenster, den Weg markierten Totenköpfe. Unterwegs schreckten üble Gestalten die Wanderer. Einsetzender Regen dürfte das Spektakel dann jedoch beendet haben.

In Frankenfelde war man für die Husche dankbar. „Sonst hätten wir das Feuer nicht entzünden dürfen“, sagte Wehrführer Sebastian Seliger und bedauerte nur, dass der Wind teils kräftig auffrischte. „So schnell ist das Feuer noch nie heruntergebrannt“, hieß es aus einer Zuschauergruppe, die zu den Rauchschwaden auf Abstand gegangen war. Unterdessen wurde Francis Hempp vom Heimat- und Geschichtsverein nicht müde, Hexensuppe oder Wildschweingulasch anzupreisen.

In Harnekop hatten sich die Kreativ-Klucken wieder einiges einfallen lassen, um Klein und Groß an und in der Baracke zu locken. Carola Damaszek ließ auch die Bahnhofsfeuerwehr Sternebeck und die Natur- und Kulturfreunde nicht unerwähnt. „Ihre Unterstützung ist toll“, sagte sie, während die Jüngsten gerade im Ort unterwegs waren, um Süßes zu fordern. Zuvor hatten sie sich an Monsterkuchen und Hexentrunk – dem Anlass entsprechend präparierter Erdbeermilch – gestärkt.

Ungeduldig erwartet worden war Halloween auch in der Gemeinschaftsunterkunft Bliesdorf. 28 Kinder aus sieben Nationen hatten dort die Herbstferien zum Basteln von Masken und Dekoration genutzt. Zum Abschluss wurden Marsh­mal­lows geröstet.