Die Geister sind los

Larissa Benz

Beeskow/Storkow (MOZ) An Halloween war in der Region für kleine und große Gruselfans viel geboten. In Storkow lockte ein Geisterhaus die Besucher an, in der Kita Biene Maja wurden Kürbisse geschnitzt. Gruselig ging es auch im Jugendtreff Pier 13 zu.

Es ist dunkel, immer wieder gehen Lichter an. Aus der Ecke springen gruselige Gestalten. Schreie sind zu hören. Das Geisterhaus im Storkower Feuerwehrgerätehaus ist nichts für zarte Gemüter. Trotz hohem Gruselfaktor ist die Schlange vor dem Haus lang. Der 12-jährige Levi kommt gerade aus dem Labyrinth für unter 18-Jährige und ist sicher: „Das war gruseliger als im letzten Jahr.“ In der Variante für Kinder und Jugendliche ist vielleicht nicht ganz so viel Blut zu sehen, aber auch hier sorgen Live-Erschrecker für Nervenkitzel.

Der Andrang vor und im Gerätehaus ist am Mittwochabend riesig. Die freiwilligen Helfer haben in tagelanger Arbeit für die passende Atmosphäre gesorgt: Lichter in Kürbisform an der Wand, Gruselmusik und ein Friedhof mit Särgen lassen keine Halloween-Wünsche offen. Lange Schlangen bilden sich auch an den Verpflegungsständen.

In der Beeskower Kita Biene Maja wird erst heute Halloween gefeiert. Passend dazu haben die Kinder im Vorfeld schon Kürbisse geschnitzt. „Ich habe das noch nie gemacht“, sagt die 3-jährige Gretchen, während sie mit einem Löffel den Kürbis aushöhlt. Erzieherin Katrin Müller hilft ihr dabei.

Die Kürbisse hat eine Mutter spendiert. Dieses Jahr wird die klassische Form geschnitzt: „Im letzten Jahr hatten wir zum Beispiel noch einen Kürbis im Mund, aber das war für manche etwas zu gruselig“, sagt Katrin Müller und lacht. In der Kita werde jedes Jahr Halloween gefeiert, erzählt sie. Geplant sei ein passendes Buffet, von den Eltern vorbereitet. Dazu sollen verschiedene Spiele wie Würstchen schnappen für Spaß sorgen. Die Kinder dürfen verkleidet kommen. „Ich ziehe ein Hexenkostüm an“, erzählt Gretchen.

Einen Halloweennachmittag erlebten auch die Teilnehmer des Ferienprogramms im Jugendtreff Pier 13. Bei gruseligen Süßigkeiten und Kakao tauschten sich die Jugendlichen aus. Nur wenige kamen verkleidet. Doreen Kaufmann vom Pier 13 hat dafür eine einfache Erklärung: „Im Ferienprogramm haben wir eher die älteren Jugendlichen hier, die wollen sich einfach unterhalten und gemütlich beisammen sitzen.“

Im vergangenen Jahr habe das Team noch eine Halloween-Disco organisiert, die Nachfrage sei in diesem Jahr aber nicht groß genug gewesen. In diesem Jahr kamen immer wieder Jugendliche hinzu, darunter der 11-jährige Jimmy im Skelett-Kostüm: „Ich finde Halloween richtig cool.“

Er hat am Eingang des Jugendtreffs auch Zettel mit dem Spruch: „Nicht erschrecken lassen“ angebracht. Erzieher-Praktikantin Julia Bernhardt kommt komplett geschminkt mit grüner Perücke in den Treff. „Ich möchte damit auch noch von Haus zu Haus ziehen“, sagt sie. Das habe sie jahrelang nicht mehr gemacht, nun aber wieder Lust bekommen. Das passende Outfit dazu hat sie ja.