Mit Social Media Tourismus ankurbeln

dpa

Treuenbrietzen (dpa) Laura Schneider gibt zu: „Ich bin verliebt in meine Heimat.“ Mehr als 1800 Abonnenten folgen der Reisebloggerin aus Treuenbrietzen auf Facebook, auf Instagram sind es 13 300. Gerade erfreuen sich ihre Leser an Fotos von eindrucksvollen Kürbissen, gewachsen in Brandenburg.

Kataloge und Reisebüros sind für Touristen immer noch gute Informationsquellen, aber das jüngere Publikum ist auf anderen Kanälen unterwegs. Laut der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen nutzten 2017 etwa 40 Prozent aller Urlauber auch Onlinequellen – 15 Prozent fast ausschließlich – zur Inspiration. Wichtigste Informationsquellen seien zwar immer noch das gedruckte Prospekt (31 Prozent), so die Untersuchung. Reiseblogs werden von vier Prozent genutzt, Instagram und ähnliche Plattformen von etwa drei Prozent. Beim Publikum unter 30 Jahren lagen die Werte doppelt so hoch.

„Reiseblogger sind eine wichtige Säule in unserem Mix der Kommunikationskanäle“, sagt Birgit Kunkel, Sprecherin der Tourismus Marketing Brandenburg GmbH (TMB). Sie seien authentische Stimmen, die in subjektiver Weise und eigenem Stil berichteten. Mit ausgewählten Bloggern werde kooperiert, die auch in ihrem Auftrag recherchieren, schreiben und fotografieren. Texte, Bilder und Videos werden online für die Social-Media-Kanäle der TMB genutzt.

Der Tourismusverband Fläming hat besonders aktive Instagramnutzer zu „Flämingbotschaftern“ ernannt, die den Landstrich südwestlich von Berlin bekannter machen sollen. Laura Schneider gehört zu diesen Botschaftern. Die 25-jährige Bloggerin spricht über die sozialen Netzwerke mit Fotos und Geschichten meist jüngere Leute an. Von ihrer Heimatstadt Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark) aus wirbt sie mit ihrem persönlichen Blick.

Laura Schneider startete als Teenager zunächst einen Blog mit Rezepten und Basteltipps, später kamen Reisethemen hinzu. Mittlerweile könne sie zwar gut von der Arbeit als Reisebloggerin leben, die sie in die ganze Welt führt, studiert aber in Potsdam auf Lehramt.