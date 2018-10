Pferdeliebe, Kinder-Kino und Musik

Gabriele Rataj

Buchholz (MOZ) Buchholz. Saloon steht in großen Buchstaben am Dach. Doch in dem kleinen beschaulichen Ortsteil von Altlandsberg dringt Country statt Ragtime auf die Straße und neben Whiskey wartet Himbeerbrause auf Abnehmer. Mit Pferden aber hat auch Buchholz zu tun.

Der Klang eines verstimmten Klaviers, Schüsse aus locker sitzenden Colts oder Schlägereien auf der staubigen Straße vor dem Saloon sind hier nur das Filmklischee. In Buchholz bei Familie Wortha gibt es allenfalls einen gut gemeinten Rippenstoß, aber dafür Konzerte passend zum Ambiente und Kino für Knirpse.

An jenem Wochenende ist es die Alternative-Country-Band American Aquarium, die auf ihrer Europa-Tournee zwischen Dänemark und Köln im Saloon Station macht. Ein Clubkonzert besonderer Art – quasi handverlesen, weil die Platzkapazität gering ist –, für das sich Publikum aus halb Deutschland angekündigt hat und irgendwo im Umland übernachtet.

„Die sind richtig gut“, sagt Holger Wortha, mit seiner Frau die Gastgeber im Saloon, obwohl sie sich nicht als Spezialisten für Country und Co. verstehen. „Wir mögen Musik halt“, sagt er leicht hin, „und sie muss uns gefallen.“ Dementsprechend fällt auch die Programmgestaltung aus und sie wird nicht selten von den Musikern bestimmt.

„Nicht wir finden sie, sie finden uns.“ Die Kommunikation unter den Musikern funktioniere offenbar gut, erklärt das Ehepaar. Dabei sei das alles weniger zielstrebig geplant gewesen als einfach gewachsen. Und natürlich hat es auch mit Pferden zu tun, Bettina Worthas Leidenschaft.

Eine Unterstellmöglichkeit für Pferde war der Anfang, aus dem die Idee eines Saloons als Aufenthaltsort für Reiter und Radfahrer an den Wochenenden erwachsen war. Bis dieser nach eigenen Plänen aber Gestalt annahm, das dauerte. „Nur die Grunower Zimmerei Ehrlich traute sich an den Bau“, hebt Holger Wortha lobend hervor.

Was indes noch nicht die fast regelmäßigen Konzerte erklärt. Kino für die Jüngsten, an Wintersonntagnachmittagen, war zuerst da. „Wir können allerdings nur Filme zeigen, die von unserer Lizenz gedeckt sind, leider keine Defa-Märchenfilme. Aber wir sind ja kein Kulturhaus und wollen das auch nicht sein“, stellt der Buchholzer klar, „wir sind ja beide berufstätig.“

Was sich an den Wochenenden so nach und nach ergeben habe, sei „gut so, wie es kommt“. Denn da war ein Geburtstag seiner Frau, der nicht in der Wohnung, sondern im Saloon gefeiert wurde ,und zu dem Hans die Geige ein 20-Minuten-Konzert gab. Später kam ein kleines Weihnachtskonzert hinzu, mit Geige und E-Piano, „und so wurden es irgendwie immer mehr“.

Mal der klangvolle Frühschoppen zum Storchenfest, mal die Musikschulband von dem nur ein paar Häuser entfernten Mike Hille, mal Freienwaldes Jugendbläser von der Kreismusikschule zum Kutschentreffen am Himmelfahrtstag, mal Kaffeehausmusik am E-Piano, mal Jazz, mal mexikanische Mariachis zur Fußball-WM. Und mittlerweile aller zwei, drei Wochen Country, Folk oder Rock verschiedenster Couleur ...

Daran war nicht zu denken, als die gebürtigen Märker vor 20 Jahren von Berlin nach Buchholz zogen. Aber es fühlt sich gerade gut an, sagen auch die, die wieder kommen wollen. Dorthin, wo zwischen Musiker und Publikum oft kein Stuhl mehr passt, wo Fans auch vor dem Saloon gern im Kalten stehen und vielleicht lieber Glühwein als Whiskey trinken und wo die Band vor dem Auftritt bei Bettina Wortha Kaninchengulasch isst.

Mehr Informationen unter: www.buchholz-saloon.de