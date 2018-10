WSV-Springer streben hochmotiviert erste Plätze an

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Der Wintersportverein 1923 (WSV) Bad Freienwalde bereitet sich mit Hochdruck auf den Skisprungwettbewerb am kommenden Wochenende in Bad Freienwalde vor. „Bisher haben sich 82 Springer aus Polen, neun aus Lettland und 60 aus Deutschland bei den offenen Landesmeisterschaften im Spezialsprunglauf und in der Nordischen Kombination angemeldet“, sagt Günther Lüdecke vom Vorstand der Wintersportvereins. Der WSV schickt ein gutes Dutzend Springer in den Wettkampf.

Max Unglaube, Hugo Meisel, Moritz Terei, Florian Fechner, Nico Husnullin und ihre Mitstreiter gehen hochmotiviert in den Wettkampf, versichert Günther Lüdecke. Vor allem Max Unglaube und Mortz Terei können selbstbewusst ins Rennen gehen. Erst beim DSV-Schülercup vom 18. bis 21. Oktober in Winterberg (Nordrhein-Westfalen) waren die beiden erfolgreich.

Max Unglaube (Altersklasse S13) wurde im Spezialspringen Dritter und landete in der Kombination auf Platz sechs. Moritz Terei (S12), der seinen ersten Schülercup absolvierte, schaffte Platz sechs, beim Lauf über 2,5 Kilometer Platz drei.

Bei der Wertung des Grundsprungs, wobei es laut Günther Lüdecke, auf die Haltung der Nachwuchssportler ankommt, schaffte Max Unglaube mit zwei anderen Jungen die Bestnote 1,5. Moritz Terei wurde 18., was bei insgesamt 103 Startern immer noch erfolgreich und erfreulich ist.

„In ihren Altersgruppen wollen die Bad Freienwalder Sportler mit um den Sieg springen“, sagt Lüdecke. Denn bei zahlreichen Wettbewerben in Bayern, Thüringen, Sachsen und Nordrhein-Westfalen ließen sie die Konkurrenz aus den Wintersporthochburgen hinter sich. Viele Sieger von Kinder- und Jugend-Skisprungwettbewerben der vergangene Jahre in Bad Freienwalde springen heute im Weltcup und vertreten ihre Nationen bei den Olympischen Spielen, darunter Carina Vogt, Erik Frenzel, Timo Edelmann´und Johannes Rydzek aus Deutschland, Wladimir Sografski aus Bulgarien und ein großer Teil der polnischen Nationalmannschaft.

Bereits ab Donnerstagnachmittag trainieren die ersten Sportler auf den Bad Freienwalder Schanzen. Das freie Training beginnt am Freitag um 9 Uhr und dauert bis in die Abendstunden. Zuschauer sind dann genau so gerne gesehen wie bei der offenen Meisterschaft am Sonnabend. Los geht diese mit dem freien Training ab 8 Uhr. Die Eröffnung ist dann um 10 Uhr. Von 10.30 bis 14.30 Uhr laufen Wettbewerbe auf allen vier Schanzen. Die Siegerehrung ist im Anschluss vorgesehen. Für den Wettbewerb sei nach zehn Jahren die 60-Meter-Schanze an den Seiten neu beplankt und die Bahn überarbeitet worden, berichtet Günther Lüdecke

Die offene Landesmeisterschaft in der Nordischen Kombination wird am Sonntag im Gewerbepark Altranft ausgetragen und zwar als Inlineskate-Wettbewerb von 10 bis 12 Uhr.