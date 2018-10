Herbstbelebung auf dem Arbeitsmarkt

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (MOZ) Nach September sind erneut die Arbeitslosenzahlen im Herbst gesunken. 2375 Menschen waren im Oktober in Frankfurt als arbeitslos gemeldet. Das sind 40 weniger als im September und 44 weniger als im Vorjahr. Die Quote sank um 0,2 auf 8 Prozent. Im Vorjahr hatte sie bei 8,2 Prozent gelegen.

Wegen der Herbstbelebung sprach Jochem Freyer von einem „neuen Meilenstein“ bei den Arbeitslosenzahlen. Ein weiterer Grund sei die robuste Konjunktur im Land, meint der Geschäftsführer der Agentur für Arbeit. So haben die Oder-Stadt sowie die die Landkreise Märkisch-Oderland und Oder-Spree erstmals die 14 000er-Marke unterschritten: 13 856 Menschen waren arbeitslos.

Im Bereich der sozialversicherungspflichtigen Berufe kann die Oder-Stadt ein Plus von 1,4 Prozent, also 395 mehr Einstellungen verzeichnen. In Märkisch-Oderland waren dies im Oktober 917 und in Ost-Brandenburg 2071 – ein Anstieg von 1,9 Prozent im Gegensatz zum Vormonat. „Viele Mitarbeiter orientieren sich um und viele Betriebe bewegen sich“, begründete Freyer die Zahlen. Neben dem Gehalt würden Arbeitnehmer auf die Atmosphäre im Unternehmen sowie Zusatzleistungen schauen.

Gab es in ganz Brandenburg 13 500 offene Stellen, so sind es in Frankfurt 571. Insbesondere in den Berufsbereichen Lager, Logistik, Fernverkehr und Verkauf sei es schwer an Personal zu kommen. „Und beim anstehenden Weihnachtsgeschäft wird es noch schwerer“, so der Geschäftsführer der Agentur. Zwar habe man die Zahl der Langzeitarbeitslosen in der Stadt auf 885 reduzieren können – doch „verbergen sich dahinter viele persönliche Schicksale“, meint Frank Mahlkow, Leiter des Jobcenters Frankfurt – wie zum Beispiel alleinerziehende Mütter, chronisch Kranke oder abgebrochene Schullaufbahnen.

Um Langzeitarbeitslosigkeit zu senken, plant die Arbeitsagentur ab nächsten Sommer das Modell „Lebensbegleitende Berufsberatung“ einzuführen – durch interne Weiterbildungen. Dabei soll auch mehr Präsenz an Schulen gezeigt werden, um beispielsweise Ausbildungsberufe für Gymnasiasten wieder attraktiver zu machen.