Neue Hausalarmtechnik in „Kinderwelt“

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Der Kindertagesstätte Kinderwelt könnten 2019 etwas lautere Zeiten ins Haus stehen. Die Schwedter Stadtverwaltung will im Dezember den Stadtverordneten einen Baubeschluss zur Genehmigung vorlegen. Er soll ermöglichen, dass die Haus-alarmanlage der Kita erneuert wird. Installiert werden sollen automatische Melder und Fluchttürsteuerungen in der Kindertagesstätte in der Straße der Jugend 8. Kämmerer Riccardo Tonk beziffert die Kosten in der Vorlage für die Stadtverordneten mit rund 53 000 Euro. Wenn die Lokalpolitiker auf der Stadtverordnetenversammlung am 6. Dezember grünes Licht geben, kann im Jahr 2019 gebaut werden. Alles ist vorbereitet.

In der Kita „Kinderwelt“ existiert bereits eine Alarmierungsanlage. Warum dann so viel Geld für neue Brandschutztechnik ausgeben? Diese Anlage wurde in unmittelbarer Nachwendezeit errichtet. Die vorhandene Alarmanlage verfügt lediglich über Handmelder zur Auslösung, werden die Stadtverordneten informiert. Der Schallpegel zur Alarmierung ist nach heutiger Expertenmeinung unzureichend.

Die jetzige Anlage ist zudem nicht erweiterbar. Durch das Bauordnungsamt sind die Türen zur oberen Terrasse aktuell als zweiter Fluchtweg ausgewiesen. Für die Gewährleistung des zweiten Fluchtweges werden diese Türen vom Personal morgens aufgeschlossen und abends wieder verschlossen.

Zur Erhöhung der Sicherheit im gesamten Gebäude soll jetzt eine Brandmeldezentrale errichtet werden, die automatisch Brandgefahren erkennt und mit der vorgeschriebenen Lautstärke die Anwesenden warnt. Die Brandmeldezentrale wird als Hausalarmanlage genutzt.

Eine Aufschaltung zu Feuerwehr/Wachdienst ist derzeit nicht geplant, wäre, so ein weiterer Vorteil der Neuerungen, mit dieser Anlage aber möglich.

Falls es zu einer Aufstockung des Mitteltraktes der Kindertagesstätte kommen sollte, wäre die neue Hausalarmanlage erweiterbar. Bei Auslösung der Hausalarmanlage erfolgt eine akustische Signalisierung im gesamten Gebäude.

Zusätzlich wird im Außenbereich (auf der Terrasse im Obergeschoss) eine optische und akustische Meldung ausgelöst. Im Gebäude sind die Multisensormelder mit einer Ringbus-Sirene bestückt.

Mit der neuen Fluchttürsteuerung müsste das Kita-Personal nicht mehr täglich die Terrassentüren morgens auf- und abends wieder abschließen, die Türen ließen sich im Panikfall ohne Schlüssel von innen öffnen.

Anne Sommerschuh leitet die Schwedter Kindertagesstätte „Kinderwelt“. Sie freut sich, dass der Brandschutz verbessert wird: „Es ist wichtig, die Häuser auf dem neuesten Stand der Technik zu halten. Es geht um die Sicherheit der Kinder und Erzieher. Dafür werden wir ein paar Tage mit Baulärm und Staub ertragen. Wir wollen versuchen, die Bauzeiten so zu legen, dass die Belastung für die Kinder nicht zu groß wird.“