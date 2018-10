Beim Feierabendbier über Kunst sinnieren

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Entsetzen, Schock im Auktionssaal bei Sotheby‘s. Verwunderung im „Mundtshof“. Nein, das ist natürlich nicht das Original, das aufmerksame Gäste in der Kneipe im Eberswalder Stadtzentrum entdecken. Es ist eine Replik, eine Kopie des geschredderten Kunstwerkes „Girl with a Balloon“ (Mädchen mit Ballon), die Inhaber und Kunstliebhaber Thomas Steinberg selbst geschaffen hat.

Das Original hatte bekanntlich vor wenigen Wochen bei der Versteigerung im Londoner Kunsthaus für umgerechnet knapp 1,2 Millionen Euro den Besitzer gewechselt und war, nachdem der Hammer gefallen war, sogleich zur Hälfte zerstört worden. Er könnte nicht mal die Versicherungsprämie für das Original bezahlen, sagt Steinberg mit einem Augenzwinkern.

Er will nicht von einer Hommage an Banksy sprechen. Aber als Ausdruck seiner Bewunderung für den Künstler sei die Kopie schon zu verstehen. Bewunderung für das künstlerische Schaffen des britischen Streetart-Künstlers, Steinberg verweist etwa auf das „geniale“ Werk „Molotow Blumen“, Anerkennung aber auch für dessen Haltung, dessen Anspruch, sich dem Kommerz entgegenzustellen. Die Aktion als Kritik am Kunstmarkt. „Das ist einfach ein cooler Typ“, sagt der Eberswalder.

Die Idee, das halb geschredderte Bild nachzustellen, sei ihm auf dem Weg in die Kneipe gekommen. Steinberg bestellte einen Kunstdruck in London. Der Rahmen war schnell erworben. Alles eine Nummer kleiner als das Original, das inzwischen einen neuen Titel hat („Love is in the Bin“) Und: Der Eberswalder Gastwirt zerschnitt „sein“ Werk nicht per Reißwolf, sondern per Skalpell, von Hand.

Das „Wimmelbild“ von Clemens von Wedel, das für die Banksy-Imitation im „Mundtshof“ weichen musste, hänge nun bei ihm zuhause, verrät Steinberg, der seit vielen Jahren Kunst sammelt. In den heimischen vier Wänden seien es vor allem Pop Art, eigene Fotografien, aber auch Arbeiten lokaler Künstler. Steinberg verweist etwa auf DAG oder Tony Rönnebeck, von dem auch im „Mundtshof“ Arbeiten zu sehen sind. Neben „Ölschinken“ oder etwa Scherenschnitten von Matisse. „Die habe ich tatsächlich mal auf einer Auktion ersteigert, noch für einen schmalen Taler“, erzählt der Kunstliebhaber, der sein vorheriges Eberswalder Lokal u. a. deshalb „Matisse“ nannte. Steinberg setzt in seinen Restaurants und Kneipen von jeher auf eine Symbiose aus Gastronomie und Kunst. „Es ergeben sich einfach viele interessante Gespräche aus und zu den Werken“, sagt Thomas Steinberg.(vp)