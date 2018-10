Es kommt auf die Bereitschaft zur Spende an

Berlin (MOZ) Krankenhäuser sind Orte des menschlichen Schicksals. An wenigen Orten sind Leben und Tod, Leid und Glück, Hoffnung und Bangen so unmittelbar präsent. Das ist das öffentliche, durch Fernsehserien beförderte Bild der Kliniken. Doch sind Krankenhäuser eben auch Unternehmen, die wie jedes andere Unternehmen auch mit Euro und Cent rechnen, Kosten kalkulieren und Gewinne einfahren müssen. Das vergisst man oft.

Wenn nun die Zahl der Organspenden in Deutschland weiterhin im Sinkflug ist und sich gleichzeitig in Umfragen seit Jahren deutlich mehr Deutsche als potenzielle Organspender bezeichnen, darf man den Fehler auch in den Kliniken suchen. Viele Einrichtungen widmen dem Thema einfach nicht die notwendige Aufmerksamkeit, weil eine Organspende und -entnahme sehr aufwendig ist, Personal bindet und nicht geplant werden kann.

Deshalb tut die Regierung gut daran, die Bedingungen in den Kliniken zu verbessern. Die Debatte, ob man einer Organentnahme zustimmen oder ihr widersprechen muss, ist dennoch zentral. Es geht darum, diese Frage möglichst breit zu diskutieren. Denn nur Einsicht ermöglicht Bereitschaft, und das Land kann jeden Spender brauchen.