Von der Vergeblichkeit des historischen Erinnerns

Berlin (MOZ) Die Deutschen sind ohne Frage Aufarbeitungsweltmeister. Nach anfänglichem Zögern stürzten sie sich auf die Aufarbeitung der Nazizeit und ohne zu zögern auf die Befassung mit der zweiten deutschen Diktatur. Ohne jede Ironie: Die wissenschaftliche und künstlerische Beschäftigung mit den Hitlerjahren ist so beispielhaft wie die Verbrechen der Nazis beispiellos waren. Und auch die nachträgliche Erforschung der DDR ist auf hohem Niveau, wird immer differenzierter und hat mit der seit 20 Jahren existierenden Stiftung Aufarbeitung eine würdige Institution gefunden. Dass die Erkenntnisse, die bei der Diktatur-Aufarbeitung gewonnen wurden, immunisierend gegen Angriffe auf die Demokratie wirken, kann man nicht feststellen.

Es sind ja nicht nur die Bilder hässlicher Deutscher, die mit ausgestrecktem, rechtem Arm durch deutsche Städte marschieren, nicht nur die NSU-Morde, nicht nur die antisemitischen Grölereien bei Rechtsrock-Festivals. Es sind die vielen Verächter von Konsens und demokratischem Miteinander, die einen schaudern machen. Reichsbürger, Identitäre, Verschwörungstheoretiker, Holocaustleugner, rechte Burschenschaften, AfDler und all die hasserfüllten Menschen, die Politikern den Tod wünschen oder Journalisten auf die Straße zerren wollen. Alles schon mal dagewesen. Was also hat die Aufarbeitung genützt?

Und auch wenn die DDR eine andere Diktatur war als das sogenannte Dritte Reich, hat es doch Gründe dafür gegeben, dass ihr Millionen den Rücken gekehrt haben. Vielleicht waren es in erster Linie wirtschaftliche Gründe. Nur hängen Mangelwirtschaft und Diktatur eben zusammen. Warum wird der Arbeiter-und Bauernstaat im Rückblick für nicht wenige Ostdeutsche immer attraktiver? Weil da Ordnung herrschte? Selbst die, die zu jung sind, um sich zu erinnern, können nachlesen, wie diese Ordnung hergestellt wurde. Wie es war, als es nur eine politische Meinung geben sollte. Wie ohnmächtig man gegenüber der Justiz sein konnte.

Nicht jetzt, sondern damals waren Menschen der Willkür eines Regimes ausgesetzt. Jetzt kann, wer will seine Meinung in der Öffentlichkeit verbreiten. Und sei sie noch so wirr. Damals, in den beiden deutschen Diktaturen, drohte Repression. Jeder weiß das. Und das ist das eigentlich Erschreckende.