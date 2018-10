Union Berlin verpasst große Sensation

dpa

Dortmund (dpa) Der 1. FC Union Berlin hat nach einem großen Auftritt die Sensation im DFB-Pokal bei Borussia Dortmund erneut nur knapp verpasst.

Die Köpenicker verloren im Zweitrunden-Duell der bisher Unbesiegten am Dienstagabend beim Bundesliga-Tabellenführer erst nach Verlängerung mit 2:3 (2:2, 0:1). Der eingewechselte Sebastian Polter (63./88. Minute) hatte zweimal für den Zweitligisten ausgeglichen. In der hektischen Schlussphase sah Abwehrspieler Marvin Friedrich die Gelb-Rote Karte.

Union-Trainer Urs Fischer wirkte trotz der Last-Minute-Niederlage gefasst: „Wir haben ein tolles Spiel gezeigt und waren ganz nahe an einer Sensation. Die Freude und der Stolz überwiegt.“

Dank der Treffer von Christian Pulisic (40. Minute), Maximilian Philipp (73.) und Marco Reus (120./Foulelfmeter) blieb Dortmund am Mittwoch vor 72 732 Zuschauern im Signal Iduna Park im 14. Pflichtspiel unter der Regie von Lucien Favre ohne Niederlage.

Angesichts der anhaltenden Terminhatz entschied sich BVB-Coach Favre zu einer umfangreichen Rotation und beorderte im Vergleich zum 2:2 vier Tage zuvor gegen Hertha BSC gleich sieben neue Profis in das Team. Selbst die eigentlich Unverzichtbaren Marco Reus und Axel Witsel saßen zunächst auf der Bank, Mario Götze stand wegen einer Erkältung erst gar nicht im Kader.

Dieser XXL-Umbau ging nicht spurlos an der Mannschaft vorbei. Vom schnellen Angriffsfußball der vergangenen Wochen war zu Beginn wenig zu sehen. Ähnlich wie schon in der 2. Pokalrunde vor zwei Jahren an gleicher Stätte, das erst im Elfmeterschießen zugunsten des BVB entschieden worden war, erwiesen sich die Eisernen als unbequemer Gegner.

So boten sich den Gästen allein in der 24. und 25. Minute gleich drei gute Chancen durch Robert Zulj, Christopher Lenz und Florian Hübner, um in Führung zu gehen. Dagegen war beim klassenhöheren Team aus Dortmund für lange Zeit nur einmal wirkliche Torgefahr erkennbar, als Maximilian Philipp Union-Keeper Rafal Gikiewicz (10.) prüfte.

Trotz bis dahin dürftiger Vorstellung gelang dem BVB das 1:0: Nach sehenswerter Flanke von Mahmoud Dahoud und einem Kopfball von Shinji Kagawa war Pulisic zur Stelle und drückte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Diese Führung war glücklich, zumal der Berliner Kenny Prince Redondo nur zwei Minuten später die Latte traf.

Zu Beginn der 2. Halbzeit erhöhte der BVB die Gangart, verpasste aber bei einem Schuss des für den verletzten Abdou Diallo eingewechselten Raphael Guerreiro (52.) das mögliche 2:0. Das sollte sich elf Minuten später rächen: Der kurz zuvor eingewechselte Polter brachte sein Team mit dem Ausgleich zurück ins Spiel. Doch die Freude der Berliner währte nur kurze Zeit. Mit einem strammen Schuss nach Zuspiel von Pulisic sorgte Philipp für die neuerliche Führung des Favoriten, aber noch nicht für den Sieg. Denn Polter rettete sein Team mit einem Kopfball zwei Minuten vor dem vermeintlichen Ende in die Verlängerung.

Mit der Einwechslung der Leistungsträger Reus (79.), Witsel (86.) und Jadon Sancho (90.) versuchte Favre, das drohende Unheil abzuwenden. Mit Erfolg: Nach Foul von Friedrich an Pulisic entschied der Schiedsrichter Guido Winkmann auf Elfmeter, den Reus sicher verwandelte.