Gefährliche Gegenstände werden auf der Stadtbahn verboten

dpa

Berlin (dpa) Angesichts zahlreicher Gewalttaten hat die Bundespolizei erneut eine Art Waffenverbot für die Berliner Stadtbahn verhängt.

Von diesem Freitag an dürfen an Wochenenden abends und nachts gefährliche Werkzeuge und Objekte wie Messer, Schlagringe, Baseballschläger oder auch Reizgas nicht mitgeführt werden, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte. Das Verbot gilt zwischen den Bahnhöfen Zoologischer Garten und Lichtenberg. Es betrifft sämtliche Züge und Stationen auf dieser Strecke. „Wir haben dort vermehrt Gewaltdelikte von jungen Erwachsenen festgestellt, oft unter Alkoholeinfluss“, sagte der Sprecher.

Das Verbot gilt von 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr in allen Nächten von Freitag auf Samstag sowie von Samstag auf Sonntag bis zum 31. Januar 2019. Es betrifft neben der S-Bahn auch Regional- und Fernzüge auf dem Abschnitt. Wer mit verbotenen Gegenständen erwischt wird, muss mit einem Zwangsgeld rechnen.

Bereits im Juni hatte die Bundespolizei eine ähnliche, zeitlich begrenzte Ordnungsverfügung erlassen, für den Abschnitt zwischen Alexanderplatz und Lichtenberg. An Wochenenden sind dort Tausende feiernde Menschen unterwegs, wie auch Touristen, Drogendealer und Taschendiebe. Erst am 18. Oktober stach ein 18-Jähriger einem Mann am Bahnhof Friedrichstraße mit einen Messer in den Oberschenkel. Die Männer stritten sich wegen Rauchens in der S-Bahn.