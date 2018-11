1. FC Frankfurt zieht an Tabellenspitze

MOZ

Frankfurt (Thomas Sabin) Im achten Spiel der laufenden A-Junioren Fußball-Brandenburgliga schafft der 1. FC Frankfurt gegen den FC Schwedt 02 den Sprung an die Tabellenspitze. Den Knackpunkt im Nachholspiel vom 3. Spieltag markiert ein Platzverweis in der 60. Spielminute.

Fassungslosigkeit herrschte auf der Bank vom FC Schwedt, als ihr Kapitän Bjarne Zenk vom Platz in Richtung Katakomben trottete. Der Unparteiische hatte ihn mit Rot vom Platz gestellt. Der Vorwurf: absichtliches Handspiel auf der Torlinie. Und somit eine klare Verhinderung eines Tores.

„Das war der Knackpunkt. Aus unserer Sicht war das keine Rote Karte. Der Schiedsrichter hat es nicht richtig gesehen und auf seinen Assistenten, der viel zu weit weg stand, gehört. Das war unlogisch“, resümierte Schwedt-Trainer Hannes Hanf. FCF-Stürmer Sandro Henning ließ es sich im Anschluss nicht nehmen, das Blatt für Frankfurt zu wenden und den Elfmeter zur 2:1-Führung zu verwandeln. Bis zu jener 60. Minute war es ein ausgeglichenes Spiel. Die Gäste gingen sogar in Führung.

In der 26. Minute ließ FCF-Keeper Marvin Benno Lähne einen auf die Torwartecke gezogenen Freistoß klatschen – der kurz zuvor eingewechselte Alex Lis drückte den Ball locker über die Linie. Bis zur Halbzeit fanden die spielbestimmenden Gastgeber kein probates Mittel zum Ausgleich.

In der zweiten Halbzeit dann das Erwachen. Die Frankfurter – schon Minuten früher auf dem Feld als ihr Gegner – begannen rasant und pressten auf das Gästetor. Es dauerte keine zwei Minuten bis Sandro Henning sein erstes Tor im Spiel und den verdienten Ausgleich für Frankfurt erzielte. Die FCS-Abwehr – noch schläfrig vom Pausentee – fand keinen Zugriff auf den Torschützen und ließ ihn im eigenen Strafraum gewähren.

„Der schnelle Ausgleich kam uns zu Gute. Im Anschluss hatten wir mit dem Elfmeter und der Roten Karte gegen Schwedt etwas Glück. Mit einem Mann mehr lief es besser und wir haben es runter gespielt“, sagte Frankfurts Trainer Jörg Wiedemann. Es sei dennoch eine schwere Geburt gewesen, zieht er Bilanz. Sein Team habe den Gegner unterschätzt, obwohl genau davor gewarnt wurde, ärgert er sich trotz des am Ende deutlichen Sieges.

Trotz Kampf und vereinzelter Offensivvorstöße konnte sich die dezimierte FCS-Elf nicht wehren und ließ sich zu Patzern hinreißen. Nach einem Fehlpass vom eigenen Torwart landete der Ball im Fuß eines Frankfurters. Marco Rossak wurde schnell im Schwedter Strafraum freigespielt, umkurvte den Keeper und schob zur 3:1-Führung ein (75.). Der Sack war nun zu. Doch Sandro Henning veredelte mit seinem Tor Nummer drei in der 82. Minute den Spielstand nach sehenswerter Passstafette mit der Hacke zum 4:1-Endstand.

„Schwedt hat sich mit allen Mitteln gewehrt. Der Sprung an die Tabellenspitze ist zwar am Ende zufriedenstellend, aber insgesamt war das heute keine gute Vorstellung von uns und das Ergebnis ist zu hoch ausgefallen“, zieht Jörg Wiedemann Fazit. Für FCS-Coach Hannes Hanf war es trotz der hohen Niederlage eine gute Vorstellung seiner Jungs. „Wir haben für unsere Verhältnisse ein gutes Spiel gemacht. Wir haben gut gestanden und es den Frankfurtern lange Zeit sehr schwer gemacht. In Unterzahl ist es dann natürlich schwer gegen eine gute Frankfurter Mannschaft zu bestehen.“