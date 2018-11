Triathlon der Radsportler im kleineren Rahmen

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Die elfjährige Maja Schlegel vom 1. Radsport- und Laufverein hat das Anfängerrennen im Rahmen des 26. Triathlons des 1. Radsport- und Laufvereins Eisenhüttenstadt 02 gewonnen. Sie setzte sich nach jeweils 1,5 Kilometern im Laufen und Radfahren sowie 50 Meter Schwimmen auf der Eisenhüttenstädter Insel vor dem in Gotha (Thüringen) lebenden ehemaligen Eisenhüttenstädter Anton Liebich und Iven Vicari von der BSG Pneumant Fürstenwalde durch. Schlegel und Liebich hatten nahezu zeitgleich auf dem Rad das Inselbad erreicht. Maja Schlegel trainiert seit einem Jahr beim 1. RuLV. Den vierten und fünften Rang belegten ihre Vereinsgefährten Emma Rühle und Fabian Bahro.

Diese von 27 Sportlern bestrittene Veranstaltung zum Ende der Wettkampf-Saison hatten die Organisatoren um Detlef Möws dieses Mal im kleineren Rahmen ausgetragen. „Wir wollen uns auf den Nachwuchs konzentrieren, da haben wir Nachholbedarf. Um das Wettkampf-Niveau zu erhöhen, haben wir die Nachwuchsfahrer aus Fürstenwalde eingeladen, zu denen wir guten Kontakt haben.“ Die Fürstenwalder hatten die übrigen Wettbewerbe dominiert. In der U 13 setzte sich Pneumant-Fahrer Joy Born durch. Vom Gastgeber platzierten sich Vivien Leschke als Dritte und Abdulraham Alolabi als Vierter am besten. Peter Flemming war Schnellster in der Konkurrenz der U 15, der Eisenhüttenstädter Abdulla Naase belegte einen guten dritten Rang. Toby Hackwarth entschied das Rennen der U 17 für sich.

Nächste Höhepunkte der Radsportler sind am 11. November die Trainingsfahrt mit polnischen Radsportlern von Slubice nach Küstrin und der eigene Eisenhüttenstädter Crosslauf am 17. November.